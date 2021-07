Fielmann in Bad Saulgau vergrößert sich

Optik Fielmann hat in Bad Saulgau in der Hauptstraße eine neue Filiale bezogen. Laut Pressemitteilung war eine Erweiterung aufgrund des Zulaufs von Kunden notwendig.

Fielmann-Niederlassungsleiterin Sarah Souché strahlt, als sie am Donnerstagmorgen um neun Uhr die letzte von mehr als 1500 Brillenfassungen frisch poliert auf ihren neuen Platz an der Wand legt. Gemeinsam mit ihren 20 Mitarbeitern hat sie am Vorabend unzählige Kisten mit Brillen aus der Übergangsfiliale getragen. Nur wenige Meter weiter hat Optik Fielmann seine Fläche komplett umgebaut und neu gestaltet.

Gefragt nach den Gründen für den Umbau wirkt die Niederlassungsleiterin beinahe erleichtert. „Wir sind dem Ansturm an Kunden in den alten Räumen kaum noch gerecht geworden. Wir hatten nicht mehr genug Platz für Sehtests. Das ging nur mit einem Umbau und einer Modernisierung.“

500 000 Euro hat Fielmann in Bau und Ausstattung der neuen Niederlassung investiert. Sie ist deutlich geräumiger und heller als die alte Filiale. Wartezeiten für die Kunden sollen der Vergangenheit angehören. „Was die Ausstattung angeht, haben wir in Bad Saulgau nun ein top ausgestattetes und sehr modernes Optikerfachgeschäft “, freut sich Alexander Poljazki, Regionalleiter von Fielmann. „Wir haben drei Räume für Sehtests und natürlich eine Werkstatt.“

Sarah Souché erklärt den Erfolg in Bad Saulgau laut Pressemitteilung vor allem mit dem günstigen Preis für Fielmann-Brillen.

Was aber wohl noch wichtiger ist: „Die Bewohner kennen und vertrauen uns“, erklärt Sarah Souché die große Nachfrage, „viele meiner Mitarbeiter kommen von hier und arbeiten bereits seit vielen Jahren bei Fielmann.“ Die Neugestaltung des Geschäfts in der Hauptstraße betrachtet sie als Bekenntnis zur Innenstadt. „Wo wir sind, sorgen wir für Frequenz, beleben die Fußgängerzone. Davon profitieren auch andere. Wir möchten dazu beitragen, dass die Fußgängerzone attraktiv bleibt.“