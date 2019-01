Feuerwerk verletzt zwei Frauen

In der Silvesternacht sind in Bad Saulgau zwei Frauen von Feuerwerkskörpern getroffen und verletzt worden. Die 46 und 21 Jahre alten Frauen erlitten kurz nach Mitternacht Verbrennungen im Nacken- und Rückenbereich, als sie von Teilen eines Feuerwerkspakets getroffen wurden. Ein 30-jähriger Mann hatte in der Straße An der Steig in Bad Saulgau Feuerwerkskörper abgebrannt. Hierbei fiel ein Teil eines bereits entzündeten Feuerwerkspaketes um und feuerte die Ladung in Richtung der beiden Frauen.