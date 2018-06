Feuerwehrleute üben Einsatz in großer Höhe am Riesenrad

„Eine solche Gelegenheit zum Üben der Absturzsicherung gibt es nicht so oft“, sagt Stadtbrandmeister Karl-Heinz Dumbeck am Dienstag auf dem Festplatz. Die Gelegenheit hatte der Feuerwehr die Familie Diebold eröffnet. Sie betrieb das Riesenrad beim Bächtlefest. Da als nächster Termin erst das Dachauer Volksfest am kommenden Wochenende im Terminkalender der Schaustellerfamilie steht, blieb das Riesenrad ein wenig länger auf dem Festplatz stehen. So bekam die Feuerwehr Bad Saulgau die Möglichkeit, an dem über 40 Meter hohen Rad das Vorgehen in großer Höhe zu üben. An die Grenze kam bei dieser Höhe die 30 Meter lange Drehleiter. Höher als 27 Meter ging nicht mehr. Näher kamen die Feuerwehrleute nicht an die Gondeln heran. Für noch größere Höhen sind die ausgebildeten Feuerwehleute gefordert, die eine spezielle Ausbildung für die Absturzsicherung absolviert haben. „Etwa 35 Feuerwehrleute der Stützpunktfeuerwehr und in den Abteilungen haben die 45-stündige Ausbildung absolviert“, sagt Dumbeck. Fälle, in denen sie in Einsatz kommen, sind durchaus denkbar, erklärt der Stadtbrandmeister. Unfälle und Rettungseinsätze an einem Kran oder auch in Schächten und Baugruben unterhalb der Erdoberfläche seien mögliche Einsatzfälle. Wobei die Aufgaben klar zugeordnet sind. Die Absturzsicherung sichert mögliche Verletzte. Gleichzeitig werden die Spezialisten der Höhenrettung der Feuerwehr in Weingarten alarmiert. Sie übernehmen die Rettung aus großer Höhe. Foto: Rudi Multer