Ein Brand in einer Absaugeinrichtung für Metallstaub hat am Mittwochvormittag gegen 8.15 Uhr die Feuerwehr und Polizei in der Herbertinger Straße in Bad Saulgau auf den Plan gerufen. Nachdem das Gerät in einer Firma aufgrund eines technischen Defekts Feuer gefangen hatte, konnte die Feuerwehr das Feuer schnell löschen. Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden.