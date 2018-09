Feuerwehr muss Baum in Moosheim fällen

Der heftige Sturm am Sonntagabend hat auch in Bad Saulgau und seinen Ortsteilen seine Spuren hinterlassen. Die Feuerwehr musste zwischen 16 und 21 Uhr zu sieben Einsätzen ausrücken. In der Ortsmitte von Moosheim musste ein Baum gefällt werden, „weil er dem Sturm nicht stand gehalten hätte“, sagt Bad Saulgaus Stadtbrandmeister Karl-Heinz Dumbeck.

Zuerst waren die Feuerwehrleute allerdings an der Realschule in Bad Saulgau im Einsatz, wo die Außenfassade beschädigt wurde und lose Teile auf die Straße flogen. „Es bestand Gefahr für Fußgänger und Verkehrsteilnehmer“, ergänzt Karl-Heinz Dumbeck. Es wurde teilweise eine Windgeschwindigkeit von bis zu 100 Stundenkilometer gemessen. Den nächsten Anruf erhielt die Feuerwehr von Moosheims Ortvorsteher Richard Kemmer. Ein etwa 20 Meter hoher Baum drohte umzustürzen. Die Feuerwehr und die Löschgruppe Moosheim sicherten den Baum mit Seilwinden und brachten den Baum gezielt zu Fall. Ein weiterer Baum in der Kernstadt fiel alleine um, richtete aber keinen Schaden an.

In der Kernstadt waren die Einsatzkräfte damit beschäftigt, große Äste mit einer Länge von fünf bis sechs Metern zu räumen und sie anschließend in kleine Stücke zu zersägen. Außerdem fiel ein Bauzaun um, durch die Luft gewirbelte Blechteile wurden eingesammelt. Karl-Heinz Dumbeck rät den Bürgern, „bei einem derartigen Sturm das Haus oder die Wohnung nicht zu verlassen.“ Die Gefahr sei einfach zu groß.