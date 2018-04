Feuerwehr lüftet Firmenhalle

Zu einem größeren Feuerwehreinsatz ist es am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr auf einem Firmengelände in der Zeppelinstraße in Bad Saulgau gekommen.

In einer Betriebshalle hatte ein automatischer Alarm ausgelöst, nachdem zuvor durch eine Leckage an einem Rohr eine geringe Menge Lösungsmittel ausgetreten war. Da die Dämpfe laut Polizei in Verbindung mit Luft ein zündfähiges Gemisch bilden können, wurde die Halle durch die Feuerwehr Bad Saulgau belüftet und das Leck abgedichtet. Zu einem Schadenseintritt kam es nicht.