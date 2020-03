Feuerwehr Fulgenstadt hat 27 Einsätze

Die Abteilung Fulgenstadt der Freiwilligen Feuerwehr Bad Saulgau hat kürzlich ihre Abteilungsversammlung durchgeführt, das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Dabei wurde eine neue Führung gewählt und auf das vergangene Jahr geblickt. Bei 27 Einsätzen leisteten die Mitglieder rund 308 Einsatzstunden.

In seinem Bericht gab Abteilungskommandant Frank Wagner einen kurzen Abriss über das im Jahr 2019 erreichte und geleistete. Unter anderem berichtete er über die Beschaffung eines gebrauchten Tragkraftspritzenfahrzeugs mit Wassertank (TSF-W), nachdem das bisherige Fahrzeug aus technischen Mängeln nicht mehr einsatzfähig war, heißt es in der Mitteilung. Über eine Eilentscheidung des Gemeinderats und der Feuerwehrführung konnte die entstandene Lücke innerhalb weniger Wochen geschlossen und damit die Einsatzfähigkeit der Wehr wieder hergestellt werden.

Im September wurde das Fahrzeug in Friedberg gesegnet und offiziell in Dienst gestellt. Die Feierlichkeiten wurden durch einen Erntedankgottesdienst und diverse Schauübungen abgerundet. Schriftführer Pascal Migdad berichtete laut der Mitteilung von gemeinsamen Übungen der Löschgruppen, sowie dem aktuellen Mitgliederstand von 51 Einsatzkräften und 16 Ehrenmitgliedern. Bei 27 Einsätzen wurden rund 308 Einsatzstunden geleistet. Im Bereich der Aus- und Weiterbildung absolvierten diverse Kameraden mehrere Lehrgänge.

Kassier Christian Reck berichtete über die erfolgten Ein- und Ausgaben. Ortsvorsteher Robert Eisele nahm die Entlastung vor, die laut Mitteilung einstimmig ausfiel.

Für die Wahlen der Abteilungsführung stellten sich Frank Wagner und sein Stellvertreter Tobias Münch aus persönlichen Gründen nicht zur Wiederwahl. Bei der geheim erfolgten Wahl konnten als einzige Kandidaten für die Ämter Christian Oehler zum Abteilungskommandanten und Tobias Feyrer zum Stellvertreter gewählt werden.

Bei den anschließenden Grußworten dankte Stadtbrandmeister Karl-Heinz Dumbeck für das im letzten Jahr geleistete. Die Abteilung Fulgenstadt sei ein wichtiger Teil der Feuerwehr Bad Saulgau. Durch den aktuell beschlossenen Feuerwehrbedarfsplan stehen für die Abteilung Fulgenstadt Neuerungen an – so sind Fahrzeugbeschaffungen im Bereich Logistik und Mannschaftstransport vorgesehen und bereits in Planung, heißt es in der Mitteilung. Ebenso die Anbindung an das Funk- und Telefonnetz und die Vernetzung der Gerätehäuser stehen zur Investition an.

Nach jahrelangem Feuerwehrdienst und der Absolvierung diverser Lehrgänge konnten zudem Kameraden befördert werden. Frank Nell und Daniel Schneider zum Hauptfeuerwehrmann, Tobias Feyrer zum Löschmeister. Zum Abschluss der Versammlung dankte das neue Führungsteam Oehler und Feyrer den Vorgängern mit einem Geschenkkorb, Ortsvorsteher Robert Eisele schloss sich mit persönlichen Geschenken an.