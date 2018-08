Feuerwehr bringt Schlange in Sicherheit

Die Feuerwehr Bad Saulgau hat am Freitagmorgen in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Pfarrstraße in Bad Saulgau eine Schlange eingefangen. Bewohner des Hauses hatten das Tier am Freitagmorgens mehrmals hinter einer Verwahrung gesichtet. Mit einem Schlangenstab fing die Feuerwehr das Reptil ein. Nach Rücksprache mit einem Tierarzt wurde es unversehrt einem Experten übergeben. Nach Aussage von Stadtbrandmeister Karl-Heinz Dumbeck handelt es sich vermutlich um eine nordamerikanische Natternart. „Wir wissen nichts über den Besitzer des Tieres“, sagte Dumbeck. Das etwas größere Tier gehöre nach Ansicht des Experten in die Gruppe der Würgeschlangen und ernähre sich beispielsweise von Mäusen. Sie sei nicht giftig. Laut Stadtbaumeister kam die Schlange in ein Tierheim in Berg, das auf die Aufbewahrung Reptilien spezialisiert sei. Die Feuerwehr Bad Saulgau hat letztmals 1987 eine Gefahr durch eine Schlange im Freien beseitigt.