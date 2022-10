Feuerwehr-Abteilung Fulgenstadt hält Rückblick

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zweijähriger Abstinenz war es der Feuerwehr Bad Saulgau – Abteilung Fulgenstadt – endlich wieder möglich, eine ordentliche Abteilungsversammlung abzuhalten. Abteilungskommandant Christian Oehler konnte gut gefüllte Reihen mit Einsatzkräften und Ehrenmitgliedern aus allen drei Löschgruppen sowie Ortschaftsräte und Gäste begrüßen. Zudem nahmen die Ortsvorsteher aus Wolfartsweiler, Friedberg und Fulgenstadt teil.

Oehler konnte nach dem Amtswechsel im Mai 2020 seine erste Abteilungsversammlung abhalten und blickte auf bewegte und teils schwierige Jahre der Pandemie zurück. Er kann eine gut aufgestellte Einsatzabteilung vorweisen – sowohl im Bereich Personal, aber auch im Bereich Ausstattung und Infrastruktur. Dennoch ist stetige Nachwuchsgewinnung und weitere Führungsausbildung sein Ziel für die kommenden Jahre. Die Ergänzung des Fuhrparks um das Mehrzweckfahrzeug (MZF) ist eine wichtige Komponente für Mannschaftstransporte und Logistikaufgaben. Mit nun jeweils einem Fahrzeug an jedem Standort ist eine adäquate Ausstattung erreicht. Eine weitere Aufwertung der Abteilung Fulgenstadt erfolgt in diesem Jahr – so wurde die Drohnengruppe der Feuerwehr Bad Saulgau organisatorisch der Abteilung zugewiesen.

Schriftführer Pascal Migdad brachte Zahlen-Daten-Fakten vor. Kassenverwalter Christian Reck konnte von einem soliden Kassenbestand berichten. Die Entlastung durch Ortsvorsteher Robert Eisele wurde einstimmig erteilt.

Stadtbrandmeisters Karl-Heinz Dumbeck vermittelte den großen Dank der Feuerwehrführung und der Stadtverwaltung für den geleisteten Dienst. Auch für die Feuerwehren waren es außergewöhnliche Zeiten mit viel Neuem, diversen Einschränkungen und neuen Herausforderungen in einer veränderten Welt. Die hierfür erforderlichen Aus- und Weiterbildungen – auch auf Landesebene – sind mit einem hohen pandemiebedingten Lehrgangsrückstau versehen.

Dumbeck und Oehler konnten die Beförderung und Ehrungen von langjährigen Einsatzkräften vornehmen. Beförderungen: Feuerwehrmann: Daniel Feyrer, Patrick, Staib, Thomas Weber, Oberfeuerwehrfrau/-mann: Nadine Kettnaker, Fabian Gittinger, Hauptfeuerwehrmann: Martin Birkhofer, Dietmar Hipper, Franz Längle, Thomas Riebsamen, Matthias Wachter, Oberlöschmeister: Florian Jäger, Christian Oehler. Ehrung mit dem Feuerwehr-Ehrenkreuz in Bronze für 15 Jahre Feuerwehrdienst: Timo Frauenhoffer und Stefan Vogelmann.