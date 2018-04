Feuer auf Damentoilette - Altes Kloster evakuiert

Große Aufregung am Freitagnachmittag: Im Alten Kloster in Bad Saulgau hat die Damentoilette im Erdgeschoss aus bislang unbekannter Ursache gebrannt. Mitarbeiter und Besucher der Bücherei, drei Lehrkräfte und etwa ein Dutzend Schüler der städtischen Musikschule mussten das Gebäude verlassen. Sie kamen alle unverletzt, aber mit dem Schrecken davon. Die Freiwillige Feuerwehr bekam den Brand rasch unter Kontrolle.

Die jungen Musikschüler waren gerade in Unterrichtet, als der Brandmeldealarm ausgelöst wurde. „Vor allem die jungen Musikschüler waren erst einmal geschockt“, sagte Musiklehrer Matthias Lyding, der den Alarm in der Musikschule genau so laut hörte wie die Mitarbeiter und Besucher der Bücherei. Eine Mitarbeiterin der Bücherei bemerkte den Rauch aus der Damentoilette. „Es hat stark nach Rauch gerochen“, sagte sie. Insgesamt befanden sich etwa 20 Menschen zum Zeitpunkt des Brandes im Gebäude, dessen Haupteingang geöffnet war. Sie verließen aus Sicherheitsgründen das Alte Kloster. Der Musikunterricht konnte etwa eine Dreiviertelstunde später wieder fortgesetzt werden, die Besucher wieder in die Bücherei zurückkehren. Erste Spekulationen, dass es sich etwa um fahrlässige Brandstiftung handle, konnten nicht bestätigt werden. Die Polizei ermittelt.

Die um 14.07 Uhr alarmierte Feuerwehr aus Bad Saulgau – unterstützt von der Abteilung Bogenweiler – wurde indes von Lehrkräften der Musikschule dafür gelobt, dass sie „ruck-zuck“ im Alten Kloster gewesen sei – obwohl es bei der Einsatzfahrt zu Problemen kam. „Wieder einmal haben Verkehrsteilnehmer den Rettungseinsatz gefährdet. Das ist mehr als ärgerlich“, sagte Bad Saulgaus Stadtbrandmeister Karl-Heinz Dumbeck. Innerhalb kürzester Zeit bekämpfte die Feuerwehr den Brand in der Damentoilette. „Es hat massiv gebrannt“, ergänzte Karl-Heinz Dumbeck.

In der Zwischenzeit waren auch der Erste Beigeordnete der Stadt Bad Saulgau, Richard Striegel, und Stadtbaumeister Pascal Friedrich vor Ort. Friedrich kam direkt von der offiziellen Einweihung des neuen Spielplatzes im Marienpark. „Das hätte auch schlimmer ausgehen können“, sagte Friedrich. Etwa eine Stunde nach der Alarmierung war der Einsatz beendet.

