Festwirt plant Bächtlefest 2019 schon ein

Michael Rauscher, Festwirt des Fest- und Imbissbetriebs aus Tiefenbach, hat nach dem Ende des Bächtlefests am Montagabend ein positives Fazit gezogen. Der Bürgerausschuss kann auch im kommenden Jahr den Festwirt fest einplanen. „Wir freuen uns schon wieder auf das Bächtlefest 2019“, sagt Michael Rauscher.

Das Zelt ist leer, aber noch nicht abgebaut. Am Mittwoch zieht der Tross des Fest- und Imbissbetriebs Michael und Pius Rauscher weiter zum Schützenfest nach Biberach. Viel Zeit zur Regeneration bleibt Michael Rauscher also nicht. „Das geht schon an die Substanz, aber man darf halt nicht jammern“, sagt Rauscher, der aus seiner Sicht auf ein erfolgreiches Bächtlefest zurückblickt. „Wir sind zufrieden. Das Wetter hat natürlich auch mitgespielt“, so Michael Rauscher, der vor allem seine Mitarbeiter und Bedienungen lobt, die fünf Tage lang auf Achse waren, um Tausende von Gäste zufriedenzustellen. „Zelt und Biergarten waren die meiste Zeit über gut gefüllt. Die Bands beim Abendprogramm waren klasse“, ergänzt Rauscher. Es sei alles hervorragend über die Bühne gegangen – „und zwar friedlich“, so Rauscher.

Lob von Besuchern

Michael Rauscher wiederum erhielt seinerseits Lob von Besuchern dafür, dass auf dem Festplatz auf Zäune verzichtet wurde und die Zeltwände bei schönem Wetter geöffnet waren. Beschwerden von Besuchern hätten ihn nicht erreicht. „Jedenfalls ist mir nichts zu Ohren gekommen“, ergänzt Rauscher, der außerdem mit den Händlern der Imbissmeile gut zusammenarbeite. „Das klappt alles. So muss es sein.“

Für Michael Rauscher gibt es deshalb überhaupt keinen Grund, als Festwirt des Bächtlefests auszuscheiden. Im Gegenteil: Für den Fest- und Imbissbetrieb gehört das Bächtlefest nach drei Jahren als hauptverantwortlicher Festwirt zu den fixen Terminen im Jahreskalender. Das liegt in erster Linie an dem Miteinander mit allen am Fest Beteiligten, vor allem mit dem Bürgerausschuss, mit dessen Präsident Richard Frey sich Rauscher gut verstehe. „Der Vertrag für das Bächtlefest 2019 liegt schon vor“, so Rauscher. Die Unterschrift ist offenbar nur noch Formsache.