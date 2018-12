Festliche Musik an den Weihnachtstagen

Zu Gottesdiensten mit festlicher Musik lädt die katholische Kirchengemeinde St. Johannes in Bad Saulgau über die kommenden Feiertage ein.

An Heiligabend gestalten die St. Johannes-Chorknaben die Christmette um 22 Uhr in der Stadtkirche St. Johannes. Begleitet werden die Chorknaben ferner von Leopold Neder Schneider an der Chororgel und Valentin Günzler mit der Trompete.

Zur Einstimmung spielt Organist Matthias Burth ab 21.15 Uhr Orgelmusik zur Heiligen Nacht. Zu hören sind Bearbeitungen des Weihnachtsliedes „Stille Nacht“, welches in diesem Jahr 200. Geburtstag feiert.

Die Engelsinger und Matthias Burth an der Orgel sind in der Eucharistiefeier um 24 Uhr in St. Antonius zu hören.

Die Mädchenkantorei Bad Saulgau mit ihrer Dirigentin Christine Wetzel werden den Festgottesdienst am ersten Weihnachtsfeiertag um 10.30 Uhr gestalten. Mit den Mädchen und Damen musiziert ein Streicherensemble; an der Orgel spielt Volker Braig festliche Barockmusik.

Um 18 Uhr findet das traditionelle Weihnachtssingen der St. Johannes-Chorknaben statt. Neben weihnachtlichen Liedsätzen stehenetwa Werke von Michael Haydn und „Es wird ein Stern aus Jakob aufgehn“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy auf dem Programm. Begleitet werden die Chorknaben und ihre Solisten vom Gabrieli-Blechbläserquintett, einem Streicherensemble und Matthias Burth an der Orgel. Die Gesamtleitung des Weihnachtssingens hat Volker Braig.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag singt der Männerchor Bad Saulgau unter der Leitung von Volker Bals in der Eucharistiefeier um 10.30 Uhr in der St.-Johannes-Kirche singen. Dr. Hans Neher begleitet in diesem Gottesdienst an der Orgel.