Felix Ekardt: Wer weniger fliegt, beteiligt sich an der Rettung der Welt

Den Fleischkonsum drastisch reduzieren, auf fossile Brennstoffe und Fernflüge verzichten sowie ein verstärktes politisches Engagement – mit derlei Maßnahmen lässt sich laut Felix Ekardt das Voranschreiten des Klimawandels bremsen. Das katholische Gemeindehaus in Bad Saulgau platzte am Dienstagabend aus allen Nähten, als der Jurist, Philosoph und Soziologe aus Leipzig den Klimawandel mit all seinen Ursachen und Konsequenzen in den Fokus nahm.

„Wir können uns ändern“, so ist nicht nur die Veranstaltung betitelt, sondern auch das Buch, das Ekardt im vergangenen Jahr veröffentlicht hat. Dass es keinesfalls einfach und mit deutlichen Anstrengungen verbunden ist, sein Verhalten zu ändern, weiß jeder aus seinem Alltag. Das bestätigt auch der Referent und führt den rund 150 Besuchern gleichzeitig vor Augen, wo die Menschheit mit Blick auf den Klimawandel steht: nämlich vor dem Abgrund.

Durch die zunehmende Erwärmung der Erde drohen nicht nur Wasser- und Nahrungsknappheit drohen, sondern auch riesige Migrationsströme, Naturkatastrophen und – nicht zuletzt – Kriege um schwindende Ressourcen. Auch die verheerenden volkswirtschaftlichen Schäden dürften, so Ekardt, nicht vergessen werden. Ein Hauptverursacher sei die Nutzung fossiler Brennstoffe. Um die katastrophalen Folgen abzuwenden, müsste diese innerhalb der nächsten zehn bis zwanzig Jahre beendet werden. „Nur so kann die Erderwärmung so begrenzt werden, wie es im Pariser Klimaabkommen festgeschrieben ist“, sagt Ekardt.

Hier kommen auch die stetig steigenden Gesundheitskosten ins Spiel. „Bei Krebserkrankungen stecken irgendwie immer auch fossile Brennstoffe dahinter“, sagt der 46-Jährige. Doch mit technischen Lösungen allein sei es keinesfalls getan. Diese müssten mit Verhaltensänderungen Hand in Hand gehen. Was wiederum bedeutet: ohne Einschränkungen und mehr Genügsamkeit ist der notwendige Wandel aus seiner Sicht nicht möglich. Ekardt erzählt, wie er und seine Familie leben: nämlich ohne Handy, Wäschetrockner und Fernsehgerät. „Und ich bin schon lange Vegetarier und sehe auch den Sinn von Urlaubsflügen nicht mehr“, sagt der Vater von zwei Kindern. In einem Gastbeitrag in der Wochenzeitung „Die Zeit“ stellt er unter anderem die Frage, ob wir in den 80er-Jahren ohne Malaysia-Urlaub und superneuer Sportausrüstung wirklich unglücklich waren?

Teures Weitermachen wie bisher

Argumente, dass Veränderungen „zu teuer“ seien, weist er zurück. „Wenn wir so weitermachen, wird es um ein Vielfaches teurer.“ Auch die Angewohnheit, die Schuld erst mal bei „den anderen“ zu suchen, Bequemlichkeit walten zu lassen oder permanent Fakten zu verdrängen, sei wenig zielführend. Die Deutschen seien mit ihrem ökologischen Fußabdruck deutlich an der Spitze, begründet durch den stetig wachsenden Wohlstand. „Wenn ich einmal nach New York fliege, brauche ich nicht mehr nachzurechnen, wie viel Plastiktüten ich verbrauche“, so der promovierte Jurist und Philosoph.

Aber welche Auswirkungen hat das auf die Wachstumsgesellschaft? „Für den Übergang braucht es klar Alternativkonzepte“, ist Ekardt überzeugt. Etwa für den Arbeitsmarkt. Der komme auch mit Blick auf den demografischen Wandel oder der künstlichen Intelligenz „massiv unter Druck“. Nicht zuletzt gehe es auch um Fragen wie: Was macht uns wirklich glücklich? Ist es wirklich das Handy oder das Reisen? „Oder meinen wir das nur, weil wir uns mit den anderen vergleichen?“, so Ekardt, der auch aus der Bibel zitiert und feststellt, dass die Menschen schon immer einen großen Eigennutz zeigten.

Den Kapitalismus als Schuldigen auszumachen, auch davon hält er wenig. „Den haben wir uns selber gebaut, weil der zu uns passt“. „Suchen Sie sich Bündnispartner bei all diesen Veränderungen statt einen Hauptbösewicht“, sagt Ekardt, der überzeugt ist, dass der Klimawandel die „sozial schwächsten am meisten treffen wird“ und der Deutschland auf EU-Ebene in Punkto Klimapolitik als klaren „Bremser“ ausmacht.

Viele Fragen kennzeichnen den zweiten Teil des Abends. Thematisiert wird etwa der Fleischkonsum, die „Silvesterknallerei“ mit ihrer immensen Feinstaubbelastung, die Windkraft oder die Notwendigkeit verstärkten politischen Engagements. Organisatoren des Abends waren der Arbeitskreis Zukunft, die evangelische und katholische Erwachsenenbildung, der BUND, der Bündnis 90/Grünen-Kreisverband, der Weltladen Asante und der Naturkostladen Blüte und Frucht.