Feine-Insolvenz: Filiale arbeitet unverändert weiter

Wegen Liquiditätsproblemen hat das Sanitätshaus Feine mit Sitz in Ravensburg beim Amtsgericht die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragt. Zum Unternehmen gehört auch die Filiale in der Paradiesstraße in Bad Saulgau. Trotz des Verfahrens war am Mittwochmorgen ganz normal geöffnet. So soll es auch bleiben.

Am Montag haben Geschäftsführerin Ursula Feine und der vorläufige Insolvenzverwalter, Dr. Matthäus Rösch, die 107 Mitarbeiter in einer Betriebsversammlung über die vorläufige Insolvenz Informiert. Ursula Feine, Geschäftsführerin des Familienunternehmens, führt die Geschäfte aber weiter. „Das geht Hand in Hand“, sagt der vorläufige Insolvenzverwalter. Er hat die Aufgabe das Vermögen des Unternehmens zu sichern und zu prüfen, ob das Vermögen ausreicht, ein ordentliches Insolvenzverfahren zu decken.

Die Mitarbeiter bekommen zunächst drei Monate lang Insolvenzausfallgeld über die Agentur für Arbeit. Relativ schnell nach dem Antrag auf Eröffnung des vorläufigen Verfahrens am Donnerstag haben Geschäftsführung und der vorläufige Insolvenzverwalter die Mitarbeiter informiert. Als Grund für die Probleme nennt der vorläufige Insolvenzverwalter einen erhöhten Bedarf an flüssigen Geldmitteln für die Umsetzung von Großaufträgen. Gespräche mit einem Investor seien bereits geführt worden. Letztendlich sei dieser aber abgesprungen.

Die Mitarbeiter hätten die Nachricht ruhig aufgenommen. Zwei Mitarbeiterinnen von Feine in Bad Saulgau sind durch das vorläufige Insolvenzverfahren betroffen. Recherchen der Schwäbischen Zeitung haben ergeben, dass Feine mindestens seit 15 Jahren in Bad Saulgau an verschiedenen Standorten vertreten ist. Matthäus Rösch sieht gute Chancen für den Weiterbetrieb des Filialnetzes und damit der Filiale in Bad Saulgau. „Ich gehe davon aus, dass die Filialen weiter betrieben werden können.“ Nähere Informationen wird es spätestens zum 1. Februar 2019 geben. Dann muss über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens entschieden werden.