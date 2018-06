Fehlalarm: Klinik geräumt

Zum dritten Mal innerhalb weniger Tage ist eine Klinik in Bad Saulgau wegen eines Brandalarms evakuiert worden. Nach einem Fehlalarm in der Klinik am Schönen Moos und dem Schwelbrand eines Entlüfters im Technikraum der Reha-Klinik (die SZ berichtete) war es diesmal die Fachklinik Höchsten, zu der die Feuerwehr in den frühen Morgenstunden des Dienstags ausrückte.

Eine Brandmeldeanlage hatte die Rettungskräfte kurz vor 3 Uhr alarmiert. Der Löschzug der Feuerwehr Bad Saulgau fuhr die Einsatzstelle im Siebenkreuzerweg an. Die Klinik war bei Eintreffen der Feuerwehr bereits größtenteils geräumt. Nach der Erkundung durch den Einsatzleiter konnte Entwarnung gegeben werden – kein Rauch, kein Feuer. Die Brandmeldeanlage wurde von der Feuerwehr wieder zurückgestellt, das Gebäude dem Betreiber übergeben. Die Einsatzkräfte konnten wieder ins Gerätehaus einrücken.