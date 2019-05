Von Deutsche Presse-Agentur

Zum Zitter-Sieg des FC Chelsea über Eintracht Frankfurt in einem Elfmeter-Krimi im Halbfinal-Rückspiel der Fußball-Europa-League in London schreibt die internationale Presse:

GROSSBRITANNIEN: „The Guardian“: „Der Ausgang der Partie passte nicht so recht zu dem Abend des Eden Hazard. Es war ein chaotisches Spiel, dem es so sehr an dem Drama von Liverpools unfassbarem Sieg über Barcelona oder Tottenhams verrücktem Gegenangriff in Amsterdam fehlte.