FCO mit Rückenwind - Rothosen „testen“

Der FC Ostrach und der TSV Riedlingen bestreiten an Ostern ihre am 1. Spieltag der Rückrunde ausgefallenen Spiele. In der Abstiegsrunde empfängt der FC Ostrach am Samstag, 15 Uhr, den FV Bad Schussenried. Der TSV Riedlingen ist am Ostermontag, 15 Uhr, Gastgeber für den FC Albstadt.

FC Ostrach - FV Bad Schussenried (Sa., 15 Uhr, Buchbühlstadion). - Die Zebras empfangen im Nachholspiel den FV Bad Schussenried. Bei guter Witterung wird im Buchbühlstadion, bei schlechtem Wetter in der Neher-Arena auf dem Kunstrasenplatz gespielt. Nach dem 1:0-Sieg der Fischer-Elf in Dettingen/Iller am vergangenen Samstag konnte die Fischer-Elf ein erstes Mal durchatmen. Ein wichtiger Erfolg, vor allem für das angeknackste Selbstvertrauen. Der Gegner am Karsamstag konnte sein erstes Spiel ebenfalls gewinnen. Durch ein Tor von Felix Bonelli schlugen die Violetten zu Hause den SV Ochsenhausen. Trainer und Ex-Goalgetter Markus Stocker baute seine Erfolgsserie auf vier Siege in Folge aus und reist mit seiner Elf mit breiter Brust nach Ostrach.

Aber auch im Ostracher Lager hat sich die Stimmung nach dem wichtigen Erfolg aufgehellt. Die Schwarz-Weißen konnten die schwarze Serie stoppen. Grund für den Sieg war sicherlich das geschlossene Auftreten des gesamten Teams und der Glaube an die eigene Stärke. Die Gäste werden mit ihrer robusten Spielweise dem Gastgeber alles abverlangen. Die Ostracher müssen versuchen, den Gegner vom Strafraum weg zu halten, und mit gezielten Nadelstichen in die Abwehr der Gäste vorzustoßen. Wichtig ist es sicherlich im heimischen Stadion dem Gegner sein Spiel aufzuzwingen. In Dettingen gelang dies nach anfänglichen Schwierigkeiten recht gut. Nur an der Chancenverwertung haperte es.

TSV Riedlingen - FC Albstadt (Mo., 15 Uhr, Donaustadion). - „Wenn man das Ergebnis hört, klingt das nicht so schlecht“, sagt Riedlingens Trainer Hans Hermanutz über das 0:1 am vergangenen Sonntag in Ravensburg. Geht er aber in die Tiefe, fällt das Fazit nüchterner aus. Mit der ersten Halbzeit könne er nicht zufrieden sein, spricht von „Standfußball“. „Wir konnten zwar gute Ballgewinne erzielen, sind dann aber höchstens ins Mitteldrittel gekommen. Wir hatten viel zu wenig Bewegung im Spiel“, sagt der Coach. Eine Besserung erkannte er erst in der zweiten Hälfte der zweiten Halbzeit. „In den letzten 20, 25 Minuten hatten wir zwei, drei gute Chancen. Da hätten wir das Spiel auf dem Kopf stellen können.“

Zu viele etablierte Spieler fehlten zu lange oder fehlen noch immer: Florian Haberbosch, Raphael Sontheimer, der nach Kroatien zurückgekehrte Josip Zetovic, auf den Hermanutz große Stücke hielt. Dazu Spieler, die für längere Phasen ausfielen - das alles hemmt die Rothosen.

„Die Meisterrunde bietet reizvolle Spiele und ich bin überzeugt, wenn wir in Bestbesetzung antreten könnten, könnten wir einigen Gegnern Paroli bieten.“ So diene die Meisterrunde zumindest als hochklassige Vorbereitung - mit Chancen für junge Spieler. „Alex Widmer hat seine Sache in Ravensburg sehr ordentlich gemacht in der Abwehrkette“, er gehöre sicher auch gegen Albstadt wieder zur Start-Elf. Andere, junge Spieler kriegen in den kommenden Wochen eine Chance. Wie Tarik Mehidi, der seit einigen Tagen wieder im Mannschaftstraining ist. „Leider hatte er mit den Nachwirkungen der Impfung zu kämpfen“, sagt der Trainer. Verzichten muss der TSV auf Dennis Altergot, der sich gegen Ravensburg II eine Innenbanddehnung, vielleicht sogar einen Riss zugezogen hat. Ein Fragezeichen steht hinter Dominik Früh, der umgeknickt ist.