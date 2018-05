FCK/Hausen spielt sich ein

Vier Spieltage vor Ende der Saison. Zeit für ein Zwischenfazit nach den Nachholspielen. Stark in Form die Titelanwärter Hettingen/Inn. und Blönried/Ebersbach, Inzigkofen/Vil./Eng., Langenenslingen und Bolstern konnten ihr Niveau nicht ganz halten. Renhardsweiler, Braunenweiler, Gammertingen, Fulgenstadt und Scheer geht langsam die Kraft aus. Bronnen, Kettenacker, Türkiyemspor Saulgau und Ennetach zeigten Aufwärtstrend. Krauchenwies/Hausen II muss vor dem Relegationsspiel noch was tun,

SV Renhardsweiler – SV Braunenweiler (Sa., 16 Uhr, 1:4). - Bereits am Samstag stehen sich diese beiden gegenüber. Der Gastgeber war in Hettingen trotz der klaren Niederlage nicht enttäuscht. Eine Enttäuschung musste Braunenweiler hinnehmen: Gegen den KFH Kettenacker ging gar nichts. In Renhardsweiler kann man zeigen, dass es auch anders geht.

SV Ennetach – FC Krauchenwies/Hausen II (So., 15 Uhr; 0:1). - Das Glück, das dem Gastgeber in den vergangenen Monaten abhanden gekommen war, hat Ennetach wieder gefunden. Der nächste Dreier soll her gegen eine Mannschaft, die sich aufs Relegationsspiel vorbereitet. FC-Trainer Köhler schont angeschlagene Spieler. Außerdem wird schon mal die Spielordnung studiert.

KFH Kettenacker – SC Türkiyemspor Saulgau (So., 15 Uhr; 1:2). - Die Vorbereitungen auf die neue Saison laufen. Der Gastgeber verfügt über ein Team mit viel Zusammenhalt. Ob dies auch ins kommende Jahr gerettet werden kann? Der Gast hat sich für die laufende Saison mehr ausgerechnet. Aber so viele Verletzungen verkraftet kein Team. Trainer Topal bringt die Ergänzungsspieler. Einer hat sich schon ins Team gespielt.

FC Inzigkofen/Vil./Eng. - TSV Scheer (So., 15 Uhr; 2:0). - Trotz der starken Leistungen, die die Söllner-Truppe schon gezeigt hat, hat sie großen Rückstand auf die Spitze. Die Elf wird gegen Scheer wieder das zeigen, was sie kann. Der FC 99 hat seit fünf Jahren nicht mehr gegen Scheer zu Hause gewonnen. Aber umgekehrt sieht die Bilanz ähnlich aus. Ein offener Schlagabtausch winkt.

SV Bolstern – SV Langenenslingen (So., 15 Uhr; 1:4). - Die Saison neigt sich dem Ende zu. Das ist vielen anzumerken, nicht nur Bolstern. Gegen Langenenslingen wird es dank des Heimvorteils vielleicht etwas besser. Die Stimmung der Gäste, bei denen Trainer Markus Bednarek ein weiteres Jahr zugesagt hat, ist gut. Langenenslingen könnte schon mal ein Zeichen für die kommende Saison setzen, wenn es angesichts prominenter Rückkehrer sicher mehr will.

FV Fulgenstadt – TSV Gammertingen (So., 15 Uhr; 1:2). - Glück gehört immer dazu, wenn man auf dem Köllenberg gewinnt. Das hatte auch Fulgenstadt. Doch die Gäste stellten es auch clever an, vor allem der Tempowechsel beeindruckte. Dies könnte auch der Schlüssel gegen Gammertingen sein. Fulgenstadt war für die Älbler nie ein gutes Pflaster. Die Puchta-Truppe trifft auf einen beherzt spielenden FVF.

SV Bronnen – SGM SC Blönried/Eb. (So., 15 Uhr; 2:5). - Bronnens Anlaufzeit am Mittwoch war zu lang - es dauerte eine halbe Stunde bis die Mannschaft im Spiel war. Dem Aufsteiger fehlt ein Stürmer mit Killerinstinkt. Am Sonntag geht es gegen die technisch vielleicht beste Mannschaft der Liga, die sich zuletzt ausruhen konnte. Auf Zweikämpfe sollte sich SG nicht einlassen.

Spielfrei: SG Hettingen/Inn.