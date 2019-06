FCK/Hausen lässt für Laiz das Licht an

Eine Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft ist gefallen. Der FV Bad Schussenried geht angesichts drei Punkten und elf Toren Vorsprung als designierter Meister und Rückkehrer in die Landesliga in den letzten Spieltag der Fußball-Bezirksliga am kommenden Samstag. Die TSG Ehingen patzte zu Hause gegen Spielverderber SV Hohentengen. Dabei hat es die TSG doch noch selbst in den Beinen, doch sie bräuchte im direkten Duell am letzten Spieltag einen 6:0-Sieg in Bad Schussenried. Enger wird es im Kampf um den Relegationsplatz. Denn „um“ lässt sich sagen, da alle Teams ab Rottenacker aufwärts gerettet sind. Laiz entführte einen Punkt aus Rottenacker und rückte bis auf drei Punkte an Krauchenwies/Hausen heran, das seinerseits zu Hause gegen die SG Altheim (0:2) das Nachsehen hatte. Am letzten Spieltag muss Krauchenwies/Hausen nach Riedlingen, Laiz empfängt Blönried/Ebersbach.

FV Altshausen - SG Hettingen/Inneringen 2:0 (1:0). - Tore: 1:0 Julian Schweizer (29.), 2:0 Maximilian Raisle (47.).- Z.: 200.- Durch die Hitze gab es wenig Bewegung im Spiel, so dauerte es bis Mitte der ersten Halbzeit, bis die ersten richtigen Torchancen zu verzeichnen waren. Direkt mit der ersten Gelegenheit ging der FVA in Front, als Julian Schweizer im Nachsetzen das 1:0 markierte. Nach dem Seitenwechsel erhöhte der FV Altshausen durch Maximilian Raisle auf Vorlage von Andreas Pfeiffer sogar noch auf 2:0. In der Folgezeit bäumte sich die SGHI nochmals gegen die drohende Niederlage auf, der glänzend aufgelegte FVA-Keeper Fritzen und das Unvermögen der Gäste verhinderten allerdings ein Comeback. Am Ende einer eher mäßigen Bezirksligapartie gehen die Hausherren als verdiente Sieger vom Feld.

SGM Blönried/Ebersbach - FV Bad Schussenried 0:2 (0:1). - Tore: 0:1 Felix Bonelli (15.), 0:2 Eigentor (79.).- Z.:200.- „ Eine unverdiente Niederlage. Wir haben über weite Strecken dominiert, stehen am Ende allerdings trotzdem mit leeren Händen da“, berichtete Blönrieds Abteilungsleiter Joachim Streng nach der Partie. Die Hausherren zeigten eine überzeugende Leistung, konnten jedoch durchweg die Chancen nicht verwerten. Das Tor von Topscorer Bonelli und ein unglückliches Eigentor in der Schlussphase besiegelten die Niederlage des Aufsteigers. Bad Schussenried war über 90 Minuten recht passiv, in den entscheidenden Momenten jedoch gnadenlos effektiv.

FC Krauchenwies/Hausen - SG Altheim 0:2 (0:0). - Tore: 0:1 Sandro Oliveira (55.), 0:2 Johannes Rech (90.). - Z.:250. - In der Anfangsphase riskierten beide Teams nicht besonders viel, Torraumszenen waren Mangelware. Erst gegen Ende der ersten Hälfte wagten sich die Gäste mit Distanzschüssen vereinzelt in die Offensive. Im zweiten Durchgang hatte der FCK-Stürmer Vogler die Führung auf dem Fuß, verpasste allerdings nur knapp (54.). Im direkten Gegenzug wurde Krauchenwies bestraft und Sandro Oliveira markierte das 0:1. Im weiteren Spielverlauf war der abstiegsbedrohte FC Krauchenwies am Drücker, vergab aber selbst die hochkarätigsten Möglichkeiten. In der Schlussminute machte Johannes Rech am Ende eines Tempogegenstoßes den Auswärtserfolg für Altheim klar.

SV Bad Buchau - FV Neufra/Do. 2:2 (0:1). - Tore: 0:1 Siegfried Selg (42.), 1:1 Fabian Baur (71.), 2:1 Viktor Hasenkampf (80.), 2:2 Timo Wichert (90.+2.).- Z.:250.- Das Team vom Federsee zeigte vom Start weg eine beeindruckende Leistung und drängte auf den Führungstreffer. Dem stand auf der Gegenseite lediglich FVN-Keeper Ivan Baric im Weg, der die Nachlässigkeiten seiner Vorderleute am laufenden Band wettmachte. Trotz der Überlegenheit ging der SVBB mit einem Rückstand in die Pause, da kurz vor dem Halbzeitpfiff Siegfried Selg das Spielgerät nach einem Eckball irgendwie über die Linie stocherte. Im zweiten Spieldurchlauf rannte der SV Bad Buchau weiter an, diesmal auch mit Erfolg: Baur und Hasenkampf drehten die Begegnung. Der Sieg war in der Schlussphase fast schon sicher, ehe Timo Wichert mit der letzten Aktion des Spiels noch zum mehr als schmeichelhaften Remis einköpfte. „Eine läuferisch und spielerisch starke Leistung. Ein Sieg wäre heute mehr als verdient gewesen, lediglich der Keeper und das Glück der Gäste standen uns im Weg“, resümierte SVBB-Pressewart Jens Polm nach Abpfiff des Spiels.

SV Sigmaringen - SF Hundersingen 3:5 (0:2). - Tore: 0:1 Marcel Störkle (6.), 0:2 Julian Störkle (26.), 1:2 Daniel Deli (50.), 1:3 Janik Störkle (62.), 2:3, 3:3 Daniel Deli (64./66.), 3:4 Janik Störkle (67.), 3:5 Felix Freyer (82.). - Z.: 80. - „Heut’ war Tag der offenen Tür, auch durch die vielen Abwehrfehler bedingt. Insgesamt aber ein Spiel auf Augenhöhe“, sagte der Coach des bereits abgestiegenen SV Sigmaringen, Helmut Ulmer, nach der Partie. Die Hausherren griffen aufgrund der Personalnot auf mehrere Jugendspieler zurück, die ihren Job allerdings durchweg solide machten. Die Sportfreunde aus Hundersingen hatten deutlich mehr Mühe gegen das Tabellenschlusslicht als erwartet, gehen am Ende jedoch trotzdem als Sieger vom Platz und können so auch die letzten Abstiegssorgen ad acta legen.

SV Uttenweiler - TSV Riedlingen 3:3 (0:2). - Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Pascal Schoppenhauer (20./42./50.), 1:3 Felix Kötzle (57.), 2:3, 3:3 Michael Wiest (64./FE/70.). - Z.: 170. - Rote Karte: Tobias Widmer (82./TSVR; grobes Foulspiel). - Der SV Uttenweiler „gönnte“ seinen Gästen einen kleinen Vorsprung und drehte danach die Partie beinahe vollständig. Pascal Schoppenhauer schoss mit seinen Saisontoren 21, 22 und 23 einen scheinbar komfortablen Vorsprung für die Rothosen heraus. „Riedlingen hat das sehr gut gemacht, hat seine Chancen verwertet, während wir zu fahrlässig mit unseren Chancen umgegangen sind. Es hätte auch 3:2 für uns stehen können“, sagte Dietmar Gösele vom SV Uttenweiler nach der Partie. Die Tore holte Uttenweiler in Halbzeit zwei nach. Zunächst bediente Spielertrainer Michael Wiest mit einer Flanke über die Abwehr Felix Kötzle, der per Direktabnahme traf - 1:3 (57.), dann verwandelte Wiest einen an Johannes Jäggle verschuldeten Foulelfmeter der Marke „kann man aber muss man nicht geben“, ehe Michael Wiest per herrlicher Direktabenahme in den oberen Torwinkel zum Ausgleich traf (70.). „Am Ende schießen wir noch das vermeintliche 4:3, aber das war klar abseits und ist zurecht nicht anerkannt worden“, sagte Dietmar Gösele. Ein besonderes Freibier gab’s dann noch für die Uttenweiler Spieler. Riedlingens Tobias Widmer sah kurz vor Ende die Rote Karte nach einem groben Foulspiel, entschuldigte sich sofort und stand nach dem Spiel am Kiosk in Uttenweiler und besorgte einen Kasten Bier, den er der Uttenweiler Mannschaft überreichte. „Hut ab“, sagte Dietmar Gösele nach der Partie. „Das habe ich in meinen vielen Jahren im Fußball auch noch nicht erlebt. Es entschuldigen sich viele, aber mit einem Kasten Bier obendrauf...“, lobte er die Geste von Widmer. Und: „Foul-Opfer“ Michael Wiest hatte wohl Glück im Unglück. „Sein Knöchel ist etwas geschwollen und er hat wohl eine Prellung, aber es ist nichts Schlimmeres passiert.“

TSG Ehingen - SV Hohentengen 0:2 (0:1). - Tore: 0:1, 0:2 Fabian Beckert (37., 90+3). - Was die TSG Ehingen am Sonntag in ihrem letzten Heimspiel ablieferte, war bestimmt eines Tabellenzweiten nicht würdig. Mit diesem 0:2 haben die Ehinger ihre letzte theoretische Chance auf die Meisterschaft aus der Hand gegeben. „Wir waren zu behäbig im Spielaufbau und erspielten uns nur wenige Torchancen“, sagte TSG-Trainer Roland Schlecker. Aus einem Standard entstand das 0:1 durch den gefährlichsten Stürmer der Gäste. Da die TSG nur eine mäßige Leistung bot, gelang der Ausgleich nicht. Im Gegenteil: Fabian Beckert war in der Nachspielzeit zum zweiten Mal erfolgreich.

TSG Rottenacker - FC Laiz 1:1 (0:1). - Tore: 0:1 David Weber (44.), 1:1 1.1 Tim Sachpazidis (75.). - „Wir haben den Klassenerhalt geschafft“, war der erste Satz, den Pressewart Uwe Schneider nach dem Spiel sagte. Es war nach seinen Worten ein gehöriges Stück Arbeit, denn der FC Laiz hatte im ersten Durchgang zunächst mehr vom Spiel. So überraschte nicht, dass die Hohenzollern kurz vor der Halbzeit in Führung gingen. Tim Sachpazidis gelang das 1:1, ehe er verletzt ausgewechselt werden musste. Jannik Sachpazidis konnte nicht spielen und Marcel Holz war im ganzen Spiel im Einsatz. Den TSG-Spielern steckte noch das Pokalfinale in den Knochen.