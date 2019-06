FCK/Hausen bleibt in der Bezirksliga

Die Kraftanstrengung hat sich gelohnt: Der FC Krauchenwies/Hausen bleibt in der Fußball-Bezirksliga Donau. Im Relegationsspiel bezwang die Mannschaft von Trainer Peter Beck den SV Ringingen am Samstag vor 1500 Zuschauern in Ertingen mit 3:2 (1:2).

In Ertingen läuft die 88. Minute: Über die linke Seite versucht der Bezirksligist in die Gefahrenzone des SV Ringingen einzudringen. Der A-Ligist macht den Raum eng und zwingt den Angreifer zu einem Klein-Klein-Spiel. Patrick Götz erkämpft sich den Ball und spielt in die Schnittstelle der aufgerückten FCK-Abwehr zu Torjäger Daniel Kress. Völlig alleine läuft Kress auf das von Marius Frank gehütete FCK-Tor. Kurz vor dem Strafraum schaut sich Kress zweimal um und läuft weiter. FCK-Trainer Peter Beck meinte nach dem Spiel: „Wenn sich Daniel nicht mehr umgedreht hätte, wäre die Chance auf einen erfolgreichen Abschluss größer gewesen.“ Marius Frank aber bleibt sehr lange stehen und verhindert mit einem Reflex das 3:2 für den SV Ringingen. Im Gegenzug versetzt der in der 52. Minute eingewechselte Patrick Häberle den Ringingern den endgültigen K.o.

FCK/H startet gut

Die Begegnung in Ertingen hatte für den Bezirksligisten einen Start nach Maß. Die Ringinger Deckung passte nicht auf, Florian Stöferle konnte den angerichteten Schaden nicht beheben - 1:0 (8.). Der Schock saß - nicht tief. Ringingens Trainer Thorsten Seeger meinte: „Wir haben in dieser Saison überragend gespielt und eine sehr gute Kameradschaft, die die Fehler untereinander sehr schnell ausbügeln kann.“ Und genauso kam es. „Pechvogel“ Stöferle glich aus - 1:1 (13.). Drei Minuten später brannte es erneut im FCK-Strafraum.

Erneut über die linke Angriffsseite spielte der A-Ligist die FCK-Defensive mit einem Doppelpass aus. Raphael Götz flankte scharf, Benedikt Goos verhinderte gegen Gaßner das 1:2. Der Bezirksligist versuchte das Spiel an sich zu reißen, aber das schwüle Wetter ließ mehrere Tempoläufe einfach nicht zu, sodass das Niveau im weiteren Verlauf sank. Die Begegnung lebte von der Spannung. Kurz vor der Pause brachte die FCK-Defensive um Torhüter Marius Frank nach einem schnell vorgetragenen Konter über den rechten Flügel den Ball nicht unter Kontrolle. Florian Stöferle spritzte dazwischen - 1:2 (38.). Peter Beck: „Aufgrund des frühen Rückstands konnten wir noch reagieren. Das sehr tief stehende Ringingen aus den Angeln zu heben war eine große Aufgabe, die mein Team am Ende glücklich bewerkstelligen konnte. Darauf bin ich sehr stolz.“

Nach der Pause schaltete Krauchenwies zwar einen Gang höher, aber Ringingen stand weiter tief und sicher. Im Gegensatz zur SG Alb-Lauchert eine Woche zuvor, machte der Bezirksligist nicht den Fehler, über die Mitte zu kommen, sondern versuchte es über die Flügel. Und so konnte sich Ringingens Keeper Timo Braunsteffer gleich mehrfach auszeichnen - gegen Felix Liehner (58.), Luca Bongermino (61.), Timmy Rauser (64.). Je länger das Spiel ging, desto offener musste Krauchenwies agieren.

Das eröffnete Ringingen Konterchancen. Marius Frank war aber entweder mit der Faust nach Eckbällen oder mit dem Fuß reaktionsschnell dran. In der 72. Minute wurden die Krauchenwieser Bemühungen belohnt. Benedikt Goos, eher zuständig fürs Toreverhindern, kam sträflich frei an den Ball - 2:2. Nun wollte Krauchenwies mehr - und lief in einen Konter.

Aus Sicht der zahlreichen Ringinger Zuschauer wurde dieser unsanft und somit elfmeterverdächtig im Strafraum gestoppt. Das sah das gute Schiedsrichter-Gespann anders - wohl zurecht. In der 76. Minute bot sich Daniel Kress die erneute Chance zur Führung, aber Marius Frank war mit der linken Fanghand noch dran und rettete zur Ecke. Dann brach die 87. Minute an und jeder auf dem Sportplatz sah es so, dass diese Szene bei einem erfolgreichen Abschluss Ringingen in die Bezirksliga geschossen hätte.