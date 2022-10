FC Ostrach trennt sich von Trainer Alexander Fischer

Der FC Ostrach und sein bisheriger Trainer Alexander Fischer gehen ab sofort getrennte Wege. Das hat Abteilungsleiter Raphael Vetter bekannt gegeben. „Wir haben am Montagabend entschieden, mit Alexander Fischer nicht mehr weiterzuarbeiten und haben das gestern der Mannschaft mitgeteilt“, sagte Vetter in einer ersten Stellungnahme. Grund dafür sei die schlechte Bilnz in der bisherigen Saison. Fürs erste wird Rene Küchler von Fischer übernehmen. Stefan Sakru bleibt als Co-Trainer

Angesichts der Bilanz in den vergangenen Wochen habe man „leider die Entscheidung“ treffen müssen. Nach dem jüngsten Auftritt in Nusplingen habe er sich dann gezwungen gesehen zu handeln. Vor allem die drei Gegentore in Nusplingen innerhalb von nur zehn Minuten seien einem „Zerfall“ gleichgekommen, so Vetter. Die Mannschaft kassiere zu viele Gegentreffer. „38 Gegentorre sind einfach zu viel. In jedem Spiel haben wir zwei oder drei Treffer kassiert.“

Dabei sei man optimistisch in die Saison gegangen, sagt Vetter. „Die Mannschaft ist viel besser aufgestellt als in den vergangenen Jahren.“ In der Tat sei aber der Start sehr schwierig gewesen. „Wir hätten vor der Saison nicht gedacht, dass es so viele Ausfälle gibt, ob verletzungs- oder krankheitsbedingt, aber nach sechs, sieben Spieltagen, haben wir gedacht, ist das erledigt.“ Doch nicht nur verletzt oder krank fehlten Spieler, auch die vielen Urlaube in der Saison, teilweise auch während wichtiger Phasen in der Vorbereitung wurmen Vetter spürbar. Da sei nicht immer die volle Konzentration auf den Fußball gegeben, habe das unbedingte Wollen auch gefehlt, wirft Vetter der Mannschaft vor.

Das Verhältnis von Vetter zu Fischer, die sich bereits seit langer Zeit kennen und schätzen - Vetter stieg als Torwart des FV Weithart mit dem Trainer Alexander Fischer bis in die Bezirksliga auf und wechselte dann nach Ostrach - soll das Aus Fischers in Ostrach nicht trüben. „Wir kennen uns sit vielen Jahren und uns war von Anfang an bewusst, dass das passieren kann“, sagt der Abteilungsleiter. Aber letzten Endes stehe er in der Verantwortung und müsse die Schritte rüberbringen.

Vorerst wird Rene Küchler die Verantwortung an der Seitenlinie übernehmen, unterstützt von Stefan Sakru. „Rene übernimmt es auch aus persönlicher Verbundenheit mit dem Verein. Er weiß, wie der Verein funktioniert und wie es geht. Und er gibt uns Zeit, einen neuen Trainer zu finden“, sagt Vetter. Denn einen Schnellschuss will Ostrach vermeiden. „Wir wollen natürlich jemanden finden, der zu uns passt, jemanden, der fußballerisch zu uns und zu mir passt. Schließlich müssen wir viermal in der Woche miteinander arbeiten. Es muss kein Trainer sein, der einen A-Schein hat oder Fußballlehrer ist. Aber es muss natürlich auch in diesem Bereich passen.“

Dem neuen Trainer müsse es dann auch gelingen „20 Individuen“ zusammen zu bringen. „Ich glaube, wird sind von den Spielern besser augestellt als in den vergangenen Jahren, aber 20 Spieler, 20 individuelle Leistungen ergeben eben noch keine Mannschaft oder eine Mannschaftsleistung“, umreißt Vetter damit auch das Anforderungsprofil an den neuen Trainer. Dass die Mannschaft es könne, habe sie ja verschiedentlich schon bewiesen. Gerade Teilerfolge wie gegen Straßberg gäben Anlass zu Optimismus. „Ich glaube, wenn wir unsere optimale Leistung abrufen, können wir gegen viele Manschaften in der Klasse mithalten.“

Gleichzeitig räumt Vetter ein, dass die Art und Weise wie die Mannschaft im vergangenen Jahr den Klassenerhalt geschafft habe, Spuren hinterließ. Damals hatte die Mannschaft zunächst nur um einen Punkt die Meisterrunde der besten Zehn verpasst - gleichbedeutend mit dem Klassenerhalt - ehe die Mannschaft am Ende der Abstiegsrunde zu viele Tiefen erlaubte und am letzten Spieltag eigentlich abgestiegen war, und nur von den Ergebnissen auf den anderen Plätzen profitierte. „Ja, aus heutiger Sicht kann das schon sein, dass es in der Rückrunde im vergangenen Jahr angefangen hat.“