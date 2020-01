FC Ostrach testet gegen den SCP

Fußball-Landesligist FC Ostrach ist in die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte der Fußball-Landesliga gestartet. Zum Auftakt der Testspiele trifft der FC Ostrach am Samstag, 1. Februar, 12 Uhr, in der Neher-Arena (Kunstrasenplatz) auf den südbadischen Verbandsligisten SC Pfullendorf. Weitere Testspiele bestreitet der FC Ostrach gegen den SV Reute (Do., 6. Feb., 19 Uhr), den TSV Riedlingen (Sa., 8. Feb., 15 Uhr), die SG SC Blönried/SV Ebersbach (Sa., 15. Feb., 16 Uhr), ehe am Sonntag, 1. März das erste Liga-Heimspiel 2020 gegen die TSG Balingen II ansteht.