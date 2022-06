FC Ostrach: Die Zebras müssen gegen Weingarten siegen

Im letzten Heimspiel der Abstiegsrunde der Fußball-Landesliga empfängt der FC Ostrach am Pfingstsamstag, 15.30 Uhr, im Buchbühlstadion den SV Weingarten. Es ist ein „Do-Or-Die-Spiel“ für den FC Ostrach. Heißt: Die Ostracher müssen siegen, um sich noch alle Chancen auf den direkten Klassenerhalt zu bewahren. Die Zebras müssen am Pfingstsamstag sprichwörtlich Gras fressen.

Den ersten Matchball im Kampf um den Klassenerhalt vergab der FC Ostrach am vergangenen Wochenende bei der 0:1-Niederlage gegen den TSV Eschach zu Hause. Über 90 Minuten hatte Ostrach das Unentschieden praktisch sicher, vergaben selbst zwei gute Möglichkeiten, um in Führung zu gehen, ehe sich die Schwarz-Weißen eine Unachtsamkeit leisteten, nicht clever verteidigten. Die Gäste kamen zu einer großen Möglichkeit und diese nutzen sie eiskalt aus, sodass die Zebras am Ende ohne Fressbares, sprich Punkte, dastanden. Es herrschte Schockstarre im FCO-Lager, nur um sich anschließend kämpferisch und zuversichtlich zu zeigen. Schließlich hat Ostrach im Kampf um den Klassenerhalt alles noch in eigener Hand. Gegen den als Absteiger feststehenden SV Weingarten will der FC Ostrach den ersten Schritt machen. Gegen den Tabellenletzten sollen und müssen drei Punkte her.

Das Team von Nico Bruno ist schon seit Monaten rechnerisch abgestiegen, will aber versuchen, sich ordentlich aus der Liga zu verabschieden. Heißt, dass die Mannschaft von Trainer Alex Fischer auf einen Gegner trifft, der nichts zu verlieren hat.

Das Hinspiel konnten die Ostracher mit 4:1 für sich entscheiden. Auch an diesem Samstag wollen die Zebras gewinnen. Sieg Nummer fünf im achten Spiel der Abstiegsrunde ist Pflicht. Enorm wichtig. Nur wenn Ostrach gegen Weingarten mit Leidenschaft und Kampf spielt und drei Punkte einfährt, gibt es am kommenden Wochenende ein Endspiel beim TSV Straßberg - eine Situation, die die Ostracher eigentlich zu Rückrundenbeginn vermeiden wollten und durch sie nun durch müssen.

Alles andere als ein Erfolg gegen Weingarten wäre wohl gleichbedeutend mit dem Abstieg. Verzichten müssen die Schwarz-Weißen auf Mentalitätsspieler Tenshi Kleiner und auf Agim Rahmani. Beide stehen aus privaten Gründen nicht zur Verfügung. Auch steht hinter den Einsätzen von Andreas Zimmermann und Samuel Guglielmo Fragezeichen. Sonst sind alle Spieler an Bord und bereit, sich der großen Verantwortung zu stellen.