FC Mengen zum Auftakt in Radolfzell

Mit einem Testspiel gegen den FC Radolfzell am Samstag, 1. Februar, 14 Uhr, beginnt für Fußball-Landesligist FC Mengen die heiße Phase der Vorbereitung auf die Rückrunde. Das Trainerteam um Jochen Barany, mit den spielenden Co-Trainern Alexander Klotz und Kevin Hartl, startete mit einer Einheit und einem Neuzugang die Vorbereitung. Lucas Beyer kam vom TSV Straßberg. Der Neuzugang, auch schon für den SC Pfullendorf, den FV Wa-Re, den FC Albstadt und den FC Laiz am Ball soll der Defensive der Schwarz-Gelben zusätzliche Stabilität verleihen. Weitere Testspiele des FC Mengen: SC Pfullendorf (So., 9. Feb., 14 Uhr, in Pfullendorf), SpVgg. FAL (So., 16. Feb., 13 Uhr, in Sigmaringen), FC Überlingen (Fr., 21. Feb., 19 Uhr, in Überlingen).