FC Mengen unterliegt dem SSV Ulm mit 0:2

Der FC Mengen ist in der ersten Runde des Pokalwettbewerbs des Württembergischen Fußball-Verbandes (WFV) ausgeschieden. Die Mengener unterlagen am Samstag zu Hause dem Regionalligisten, Rekordpokalgewinner und Finalisten des Vorjahrs, dem SSV Ulm, mit 0:2 (0:1), verkauften dabei aber ihre Haut mehr als teuer.

Starker Dominic Merk

„Man muss aber schon so ehrlich sein: Ulm hätte das Spiel auch höher gewinnen können. Vor allem in der zweiten Halbzeit haben sich die Ulmer einige sehr gute hundertprozentige Torchancen herausgespielt“, zeigte sich Miroslav Topalusic nach der Partie als fairer Verlierer, der insgesamt mit der Leistung seiner Mannschaft absolut zufrieden sein konnte. „Wenn mir jemand vor dem Spiel ein 0:2 angeboten hätte, hätte sich das sicher so unterschrieben“, sagte der Mengener Coach.

Vor allem Mengens Schlussmann Dominic Merk stand einer höheren Führung der Gäste im Weg. Immer wieder - vor allem in Halbzeit zwei - fischte er einige hundertprozentige Bälle der „Spatzen“.

Renger und Hartock fehlen

Die Mengener begannen mit der Abwehrreihe Kevin Hartl und Loris Teiber in der Innenverteidigung und Tobias Nörz (links) und David Bachhofer (rechts). „Da Jonas Renger und Anton Hartock fehlten, die auf den Außen hätten beginnen können, habe ich Nörz und Bachhofer gebracht, um von Beginn an mehr Stabilität in der Viererkette zu haben“, begründete Topalusic seine Wahl.

Die Ulmer wurden ihrer Favoritenrolle gerecht, gaben von Beginn an Vollgas, auch weil sie mit voller Kapelle und zwölf (!) Ersatzspielern angereist waren. Das erste Tor für die Gäste fiel früh. Nach einem Wechsel von halblinks auf halbrechts konnte Merk den ersten Abschluss der Ulmer noch parieren, doch im Nachschuss von halblinks traf Grözinger zur Spatzen-Führung (15.). „Ich hatte Angst, dass nach dem frühen 0:1 die Köpfe runtergehen, taten sie auch kurzfristig, aber dann hat die Mannschaft wieder das beherzigt, was wir eigentlich wollten: Den Gegner hoch anlaufen und im Spielaufbau stören“, sagte Topalusic. Die Mengener hatten im ersten Abschnitt eine Chance, nach einem Fernschuss von Alex Klotz, der sah, dass Ulms Schlussmann zu weit vor dem Tor stand, doch Ortag parierte den Schuss (20.). Ansonsten fehlte den Mengenern oft der letzte Pass.

Kulisse sorgt für Enttäuschung

Ulm spielte sich vor allem in der zweiten Halbzeit drei, vier einhundertprozentige Chancen heraus, fand aber immer wieder seinen Meister in Merk, doch auch Mengen konnte nun einige Akzente setzen - so nach einer verunglückten Flanke von Schuler, die auf die Latte fiel (50.), dann traf Alex Klotz nach einem Pass von seinem Bruder Patrick den Ball nicht richtig (70.). Stattdessen machten die Gäste den Sack zu. Nach einem schönen Angriff über die Seite kam der Ball auf den zweiten Pfosten, wo Moritz Hannemann richtig stand - 0:2 (83.).

Für Enttäuschung sorgte nur die etwas spärliche Kulisse von 700 Zuschauern. „Schade um den Aufwand, den der Verein betrieben hat und betreiben musste“, sagte Topalusic. So begleitete eine Security die Ulmer Fans von Bahnhof ins Stadion, im Stadion gab es für die Ulmer nur Pappbecher, es war ein Bereich eigens für die Spatzen-Fans abgesperrt, in dem zwei Dixie-Klos aufgestellt waren, sodass die Ulmer Fans diesen Bereich auch zum Klobesuch nicht verlassen mussten. Doch wurden die Ulmer eigentlich nur von „normalen“ Fans begleitet, die Hardcore-Szene war - wohl ob des (zu) heißen Wetters zu Hause geblieben. „Ulm hätte sicher den Sack früher zumachen können. Trotz allem: Für uns war es ein guter Test, der uns sicher weiterbringt“, sagte Topalusic.