FC Mengen: In Balingen hängen die Trauben hoch

Der FC Mengen steht nach zwei Spieltagen in der Fußball-Landesliga mit nur einem Punkt da. Dem Unentschieden beim SV Sulmetingen folgte die Niederlage gegen den SV Oberzell am vergangenen Samstag. Am Mittwoch (19.30 Uhr) nun muss der FC Mengen bei der TSG Balingen II antreten. Auch kein Gegner, der Punkte für die Schwarz-Gelben - zumindest auf der Alb - garantiert.

„Das Unentschieden beim SV Sulmetingen war sicher zu wenig und wiegt fast schwerer als die Niederlage gegen Oberzell“, sagt Mengens Trainer Miroslav Topalusic vor der nächsten schweren Aufgabe auf der Alb. Die Oberzeller sind mit ehemaligen Landes- und Verbandsligaspielern gespickt und bringen für einen Aufsteiger sehr viel Routine auf den Platz.

Aber Topalusics Blick richtet sich nach vorne: „Natürlich fahren wir nach Balingen, um etwas Zählbares mitzubringen. Doch es ist die Frage,, welche Balinger Spieler aus der ersten Mannschaft zum Einsatz kommen. Die erste Mannschaft spielt zwar am Freitagabend, aber....“ Doch leider - aus Mengener Sicht - gab es in den jüngsten Aufeinandertreffen vor allem in Balingen keine Punktegarantie für den Dritten der vergangenen Saison, erinnert sei nur an das 1:4 im März in der Vorrunde. Zu Hause revanchierte sich der FC Mengen dann in der Meisterrunde mit einem 3:1-Sieg.

„Eigentlich verstehe ich das nicht ganz, denn Balingen müsste uns normal liegen, weil das eine Mannschaft ist, die mitspielt“, sagt der Mengener Trainer zur Vorrundenniederlage gegen die TSG II.

Doch ebenso viele Sorgen wie der Gegner bereitet Miroslav Topalusic die eigene Mannschaft. Yannik Merk lag unter der Woche mit Grippe flach, Anton Hartock konnte nicht trainieren, der eine oder andere Spieler schleppt eine Blessur aus dem Oberzell-Spiel mit sich herum, wie Ladislav Varady.

Kevin Hartl, der sich in Sulmetingen eine schwere Gesichtsverletzung zugezogen hatte, wurde inzwischen operiert. Hartl hatte sich eine Verletzung an der Nasenscheidewand zugezogen und fällt wohl die kommenden Wochen sicher aus. „Ich hoffe, dass Kevin vielleicht in der Vorrunde noch einmal spielen kann, aber am wichtigsten ist, dass er mal gesund wird“, sagt der Trainer.