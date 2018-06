FC Mengen feiert - Ebenweiler sitzt nach

Auch in der Fußball-Bezirksliga sind die letzten Entscheidungen gefallen. Der SV Ebenweiler muss ins Abstiegsrelagtionsspiel gegen den Qualifikanten aus der Kreisliga A (Betzenweiler oder Hettingen/Inneringen). Als Absteiger stehen nun endgültig der FV Schelklingen/Hausen und der FV Bad Saulgau fest. Meister FC Mengen verabschiedet sich in die Landesliga, die Sportfreunde Hundersingen haben die Gelegenheit in der Relegation diesen Sprung ebenfalls zu schaffen.

FC Mengen - SGM Schelklingen- Hausen 8:1 (2:1). - Tore: 0:1 Julian Leicht (5.), 1:1 Patrick Klotz (8.), 2:1 Alexander Klotz (9.), 3:1 Tobias Nörz (54.), 4:1 Alexander Klotz (63.), 5:1 Jürgen Hinderhofer (75./FE), 6:1 Kevin Hartl (81.), 7:1 Lucas Mücke (81.), 8:1 Tobias Nörz (88.). - Z.:300. - Nach der überraschenden Führung für die Gäste durch Julian Leicht übernahm der FC Mengen die Spielkontrolle. Vor allem in Durchgang zwei überrollte die geballte Offensivpower des Tabellenersten die überforderten Gäste. Zum Saisonabschluss bot die Topalusic- Elf ein wahres Torspektakel und besiegelte den Abstieg der SGM Schelklingen-Hausen. Alexander Klotz erzielte seine Saisontore 53 und 54 für den als Meister und Aufsteiger feststehenden FC Mengen.

FV Altshausen - FC Laiz 0:2 (0:0). - Tore: 0:1 Daniel Lauria (80.), 0:2 Maximilian Maier (84.). - Z.:250. - Die Zuschauer sahen im ersten Durchgang eine ausgeglichene Partie. Die erste gute Chance für die Hausherren vergab Julian Schweizer (5.). Nach etwa zwanzig Minuten wurden auch die Gäste aktiver in der Offensive und kamen durch Weber und Götz zu den ersten Abschlussmöglichkeiten, die jedoch der souveräne FVA-Schlussmann Sven Fritzen vereitelte. Im zweiten Spielabschnitt gab es erheblich weniger Torraumszenen zu sehen, die Teams neutralisierten sich meist bereits im Mittelfeld. Erst in der Schlussphase ging Laiz nochmals aufs Ganze und drängte auf den im Abstiegskampf unabdingbaren Sieg. Der Schlussangriff zeigte Wirkung: Zunächst traf der Joker Daniel Lauria zum 1:0, ehe nur vier Minuten später der ebenfalls eingewechselte Maximilian Maier den Auswärtserfolg klarmachte. „Im ersten Durchgang haben wir eine sehr ordentliche Leistung geboten, die allerdings nicht mit dem Torerfolg belohnt wurde. Gegen Ende war bei Laiz der größere Siegeswille eindeutig erkennbar“, berichtete FVA-Teammanager Werner Werz im Anschluss an die Begegnung.

SV Hohentengen - SG Altheim 1:1 (0:0). - Tore: 1:0 Georg Birkler (47.), 1:1 Dominic Stoll (67./FE). - Z.:200. - Der Aufsteiger startete furios und schnürte Hohentengen permanent in der eigenen Hälfte ein. Nur die Chancenverwertung der Gäste war ausbaufähig. Bester Mann auf der Seite der Hausherren war in dieser Phase Torhüter Patrick Leichtle, der mit etlichen Paraden die Null festhielt. Erst gegen Ende der ersten Halbzeit wachten die Göge-Kicker langsam auf und boten nun Paroli. Direkt nach Wiederanpfiff markierte Georg Birkler mit der ersten Möglichkeit der Gastgeber die überraschende 1:0-Führung. Altheim blieb angesichts des Rückstands unbeeindruckt und spielte weiterhin gut mit. Mitte der zweiten Halbzeit gelang dann der SGA der verdiente Ausgleich: Dominic Stoll traf per Strafstoß. Die Schlussphase war ein offener Schlagabtausch, die Abschlussmöglichkeiten blieben allerdings auf beiden Seiten ungenutzt. „Wir kamen nach einer schwachen ersten Halbzeit deutlich besser in die Partie hinein. Ein gerechtes Unentschieden.“, resümierte SVH-Abteilungsleiter Clayton Sigle nach dem Spiel.

SF Hundersingen - SV Uttenweiler 1:2 (1:1). - Tore: 1:0 Dennis Heiß (41.), 1:1 Johannes Jäggle (43.), 1:2 Andreas Ganser (89.). - Z.:200. - Sofort war erkennbar, dass zwei Teams aus dem oberen Tabellendrittel auf dem Rasen standen. Die Zuschauer bekamen eine hochklassige Bezirksligapartie zu sehen, in der kein Team überlegen war. Die Mannschaften agierten jeweils sehr offensiv und erspielten sich zahlreiche Abschlussmöglichkeiten. Den ersten Treffer des Tages erzielte Dennis Heiß für Hundersingen, der einen Konter eiskalt abschloss. Fast im Gegenzug glich der Ex-Landesligist aus: Johannes Jäggle markierte das 1:1 nach einem Abstimmungsfehler in der SFH-Defensive. Die zweite Spielhälfte schloss nahtlos an die ersten 45 Minuten an. Am Ende einer spektakulären Partie gelang Andreas Ganser noch der glückliche Siegtreffer für die Gäste. „Sowohl Hundersingen als auch Uttenweiler präsentierten sich in Spiellaune. Die Partie hätte letzten Endes - angesichts der Masse an Torszenen - auch 5:5 enden können. Uttenweiler hatte wohl zum Schluss einfach das berüchtigte Quäntchen mehr Glück.“, sagte SFH-Abteilungsleiter Karl Störkle nach Abpfiff.

FV Neufra - FV Bad Saulgau 1:1 (1:1). - Tore: 0:1 Felix Reuter (9.), 1:1 Fabian Brehm (45.). - Z.:180.- „Die Zuschauer sahen heute nur eine mittelmäßige Bezirksligapartie. Beiden Mannschaften fehlte, angesichts der Tabellensituation, der Anreiz. Neufra dominierte zwar optisch, kam jedoch kaum zu zwingenden Möglichkeiten. Ein gerechtes Remis“, resümierte Neufras Stadionsprecher Ulrich Münst nach dem Spiel. Mit der ersten Torszene der Partie ging Bad Saulgau in Führung: Felix Reuter setzte sich auf der Außenbahn gut durch und hämmerte das Spielgerät humorlos in die kurze Ecke zum frühen 0:1. Neufra hatte über 90 Minuten mehr Ballbesitz, konnte dies jedoch nur selten in gefährliche Szenen ummünzen. Erst in der Schlussminute des ersten Durchgangs gelang dem FVN etwas wirklich Zählbares. Fabian Brehm ließ hierbei mehrere Gegner aussteigen und erzielte von der Strafraumkante aus das nicht unverdiente 1:1. Im zweiten Durchgang gab es nur noch wenige Höhepunkte. Am Ende einer ereignisarmen Partie steht ein leistungsgerechtes Remis.

SV Bad Buchau - SV Sigmaringen 5:4 (2:2). - Tore: 1:0 Janik Martin (1.), 1:1 Kevin Reuter (17.), 1:2 Daniel Deli (27.), 2:2 Fabian Baur (41.), 3:2 Jonathan Hummler (59.), 4:2 Luca-Raphael Barta (69.), 4:3 Patrick Fischer (78.), 5:3 Fabian Baur (79.), 5:4 Sven Szameitat (87./FE). - Z.:300. - „Ein toller Abschluss für diese Spielzeit. Trotz der fehlenden Anreize heute haben wir eine ansprechende Leistung geboten. In der zweiten Halbzeit waren wir dann auch die abgeklärtere Mannschaft. Ein verdienter Erfolg“, berichtete Bad Buchaus Pressewart Jens Polm nach dem Aufeinandertreffen. Besonders in Durchgang eins lieferten sich Bad Buchau und Sigmaringen einen offenen Schlagabtausch mit Tormöglichkeiten en masse. So stand es zur Halbzeit zurecht 2:2. Im zweiten Durchgang übernahm das Team vom Federsee die Kontrolle. Im Anschluss an das 4:2 durch Youngster Luca Barta war die Partie bereits so gut wie entschieden. Bad Buchau beendete die Begegnung souverän und verwaltete den Vorsprung. Der Anschlusstreffer der Sigmaringer kurz vor Schluss hatte dadurch nur noch kosmetischen Charakter.

FV Bad Schussenried - TSG Rottenacker 1:1 (0:1). - Tore: 0:1 Tim Sachpazidis (12.), 1:1 Markus Stocker(55.).-Z.:200.- „Beide Teams haben zum Abschluss nochmals eine gute Leistung gezeigt. Allerdings mussten die Spieler irgendwann auch den Temperaturen Tribut zollen. Keine Mannschaft war eindeutig überlegen, ein leistungsgerechtes Remis.“, sagte Bad Schussnrieds Abteilungsleiter Stefan Buck nach der Partie. Tim Sachpazidis besorgte zunächst die frühe Führung für Rottenacker nach einem Alleingang, im zweiten Durchgang glich später Markus Stocker per Lupfer zum 1:1-Schlusspunkt aus. Die stärkste Szene des Spiels gehörte Bad Schussenrieds Mittelfeldmann Daniel Metzger: Dieser setzte einen spektakulären Seitfallzieher an, sein Schussversuch landete jedoch nur am Quergebälk (61.).

FC Krauchenwies/Hausen - SV Ebenweiler 1:1 (1:0). - Tore: 1:0 Timo Allgaier (15.), 1:1 Maximilian Gindele (60.). - Z.:220. - Im immens wichtigen Spiel aus Sicht des SV Ebenweiler kam zunächst der Gegner besser ins Spiel. Der FC Krauchenwies/Hausen erspielte sich in der Folge etliche Torchancen. Die verdiente Führung gelang den Gastgebern nach einer Viertelstunde durch Timo Allgaier, der den Ball von der Strafraumgrenze verwandelte. Ebenweiler kam erst im zweiten Durchgang besser in die Partie. Maximilian Gindele profitierte beim 1:1-Ausgleich von der Unordnung der FCK- Defensive. Das 1:1 war zeitgleich auch der Initiator für die Schlussoffensive der Gäste. Mit allen Mitteln drängte der SV Ebenweiler auf den späten Siegtreffer, die Möglichkeiten blieben jedoch ungenutzt. „Unser Ziel war es heute eine gute Leistung zu zeigen und damit auch den sportlichen Wettbewerb zu wahren, diesen nicht zu verzerren. Das ist absolut gelungen. Nachdem wir in den ersten 45 Minuten am Drücker waren, entwickelte sich die Partie zu einem offenen Schlagabtausch. Am Ende steht so eine gerechte Punkteteilung“, resümierte der FCK-Vorsitzende Marcel Gauggel nach Abpfiff.