FC Mengen: Endlich auswärts wie an der Ablach

Endlich einmal die Leistungen, die die Mannschaft zu Hause bringt auch in der Fremde abzurufen: Das ist das Ziel des FC Mengen beim Tabellenletzten TSV Trillfingern am Samstag (15.30 Uhr). Doch das ist leichter gesagt als getan. Denn der Gegner ist schon Letzter, hat nichts zu verlieren. „Und wenn man schaut, dass die Trillfinger bislang fünf Punkte geholt haben und alle zu Hause, dann wird klar, dass das ein schweres Spiel wird“, sagt Miroslav Topalusic, Trainer der Mengener.

Er selbst habe sich das Spiel der Trillfinger gegen den FC Albstadt noch einmal angeschaut. „Und Albstadt hatte große Mühe, die Trillfinger haben es dem FC Albstadt richtig schwer gemacht“, sagt der Trainer der Schwarz-Gelben.

Topalusic selbst wusste am Freitagnachmittag noch gar nicht, ob er die Reise auf die Zollernalb mitmachen kann, denn den Mengener Coach hatte in dieser Woche eine gehörige Erkältung erwischt. Doch nur deshalb hörte sich Topalusic verschnupft an.

„Wir müssen unser Heimgesicht am Samstag auch mal auswärts zeigen. Die Mannschaft hat ja vergangene Woche gut gespielt, aber wir müssen das endlich auch mal auf fremdem Platz abrufen“, fordert der Trainer. „Schließlich ist es unser Ziel, uns weiter Richtung oberes Mittelfeld zu verbessern. Das müssen wir einfach hinkriegen“, sagt der Trainer. Denn zwar haben die Mengener 16 Punkte auf dem Konto, sind aber nur Elfter, also vermeintlich auf dem Platz, der nach der Saison gleichbedeutend mit dem ersten Rang wäre, der weder etwas mit dem Abstieg noch mit der Relegation zu tun bekommt. Und auf Rang zwölf folgt Eschach, nur drei Punkte hinter Mengen, das somit noch ein Kandidat für die rote Zone ist. Einfacher wird die Aufgabe nicht, weil gleich mehrere Stammspieler aus privaten Gründen (Patrick Klotz, Anton Hartock) oder gesperrt (Dennis Ivanesic) fehlen. Dafür kehren Jonas Renger und David Bachhofer, der von seiner Erkältung genesen ist, wieder in die Mannschaft zurück.