FC Mengen deklassiert das „Dorf“

Der Späh-Cup in Scheer ist am Donnerstagabend fortgesetzt worden. Außerdem reicht die „Schwäbische Zeitung“ das Spiel des FC Mengen gegen den FC Krauchenwies (2:0) nach, das am Mittwoch nach Redaktionsschluss zu Ende ging.

FC Mengen - FC Krauchenwies/Hausen 2:0 (2:0). - Tore: 1:0, 2:0 Alexander Klotz (9./11.). - Der Landesligaaufsteiger dominierte die Partie von Beginn an. Nach sieben Minuten traf Kevin Hartl, Kapitän des FC Mengen den Pfosten. Zwei Minuten später schlug Goalgetter Alexander Klotz zu und traf per direktem Freistoß (9.). Nur zwei Minuten später erhöhte derselbe Spieler auf 2:0 (11.). Der FCK hatte seine beste Chance noch in der ersten Halbzeit (20.), doch es blieb beim 2:0 für die Topalusic-Elf. - Man of the Match: Alexander Klotz.

FC Mengen - TSV Sigmaringendorf 9:0 (6:0).- Tore: 1:0 Dennis Ivanesic (5.), 2:0 Alex Klotz (17.), 3:0, 4:0, 5:0 Tobias Nörz (18./19./24.), 6:0 Alex Klotz (27.), 7:0 Patrick Klotz (44.), 8:0 Henry Dinser (47.), 9:0 Max Schuler (54.). - Den Torreigen eröffnet Abwehrrecke Dennis Ivanesic nach fünf Minuten. Freistoß Alex Klotz, genau auf Ivanesic - 1:0 (5.). Alex Klotz legte per Freistoß nach (17.), dazwischen hatte das „Dorf“ die beste Möglichkeit heranzukommen, doch ein Freistoß verfehlte knapp das Mengener Gehäuse. Tobias Nörz entschied dann die Partie mit einem Hattrick innerhalb von sechs Minuten, Patrick Klotz legte bis zur Pause noch das 7:0nach, ehe es Mengen etwas ruhiger angehen ließ.

SV Bolstern - FC Krauchenwies/Hausen 0:3 (0:2). - Tore: 0:1 Patrick Vogler (3.), 0:2 Patrick Häberle (27.), 0:3 Tim Kremer (45.). - Schon nach drei Minuten spielte Vogler den SVB-Torwart und zwei Verteidger aus und traf zur Führung für den FCK (3.). Zehn Minuten später scheiterte er am Torhüter (13.), ehe das Aluminium zweimal für Bolstern rettete (18.). Nach einer Einzelleistung erhöhte Häberle auf 2:0 (27.), nach der Pause erzielte Kremer per Schuss in den Winkel den entscheidenden Treffer zum 3:0 (45.). - Man of The Match: Felix Liehner.

FC Ostrach - SV Hohentengen 0:0. - Beide Mannschaften bemühten sich um ein Tor, doch am Ende blieb es beim 0:0. - Man of the Match: Adrian Heudorfer (SV Hohentengen).

Tabelle Gruppe Späh, Zwischenstand: 1. FC Mengen 11:0/6, 2. FC Krauchenwies/Hausen 3:2/3, 3. SV Bolstern 0:3/0, 4. TSV Sig’dorf 0:9/0

Tabelle Gruppe Equimore, Zwischenstand: 1. FC Ostrach 4:0/4, 2. SV Hohentengen 2:1/4, 3. SG Scheer/Ennetach 1:2/0, 4. FC Laiz 0:4/0.

Die Vorrunde beim Späh-Cup wird mit sechs Spielen am Samstag, ab 10.45 Uhr abgeschlossen. Am Sonntag stehen die Finalspiele an. Das Halbfinale beginnt am Sonntag, um 11.15 Uhr, die Platzierungsspiele um 13.45 Uhr. (mac)