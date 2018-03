Favorit ja, leichter Gegner nein

Als Favorit fährt der HBW Balingen-Weilstetten am heutigen Freitag zum Tabellenletzten der 2. Handball-Bundesliga, der HG Saarlouis. Das Spiel findet zu einem für die „Gallier von der Alb“ eher ungwöhnlichen Zeitpunkt statt. Das Spiel in der Stadtgartenhalle in Saarlouis beginnt am Freitagabend, 23. März, um 19.30 Uhr.

Natürlich ist der HBW favorisiert. Die HG Saarlouis steht mit 10:44 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz und hat bereits acht Zähler Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz. Dennoch wird das Spiel alles andere als ein Selbstläufer. Die HG hat gegen den HBW nichts zu verlieren und kann im Kampf um den Klassenerhalt völlig befreit aufspielen. Alles andere als eine Niederlage wäre ein Erfolg und dafür bekommt die Mannschaft in der heimischen Halle großartige Unterstützung von den Zuschauern. „Uns erwartet eine ähnliche Stimmung wie zuletzt in Eisenach“, warnt HBW-Coach Jens Bürkle eindringlich davor, das Spiel auf die leichte Schulter zu nehmen. Der Balinger Coach ist überzeugt davon, dass die Saarländer nach der heftigen Niederlage am vergangenen Spieltag gegen seine Mannschaft alles reinhauen werden, was sie haben, um vor ihren Fans Wiedergutmachung zu betreiben.

Coup im DHB-Pokal

In der Stadtgartenhalle hat die HGS schon manchem Gegner das Leben richtig schwer gemacht. Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld, wie zum Beispiel Elbflorenz-Dresden oder Dessau sind im Saarland gestrauchelt. Auch Lübeck musste in der Hinspielrunde mit einer deftigen Packung die Rückreise antreten und selbst der Bergische HC hat dort lange gebraucht und konnte das Spiel erst in der Schlussphase für sich entscheiden, als Saarlouis freie Wurfchance liegen ließ. Nicht zu vergessen, der Coup im DHB-Pokal: Mit 28:27 haben die Saarländer Altmeister Gummersbach aus dem Pokal gekegelt und sind bis ins Achtelfinale gekommen. Dort mussten sie allerdings gegen den Final-Four-Teilnehmer Magdeburg die Segel streichen.

„Es gibt in dieser Liga keine leichten Spiele“, erklärt der HBW-Coach, dass die Partie im Saarland für ihn und seine Mannschaft ein ganz wichtiges Spiel sei, um den Aufwärtstrend der letzten Wochen fortzusetzen. Wer ihm dabei zur Verfügung stehen wird, war zwei Tage vor dem Spiel noch nicht klar. „Ich gehe davon aus, dass wir in einer ähnlichen Konstellation spielen werden, wie zuletzt gegen Hildesheim“, glaubt Bürkle eher nicht, dass der grippekranke Tomáš Mrkva bis dahin noch auf die Beine kommt. Auch einen Einsatz von HBW-Abwehrchef Christoph Foth stellt der Sportwissenschaftler infrage.

HBW: Niemayer kommt

Unterdessen nimmt der Bundesligakader der Gallier von der Alb für die kommende Saison immer konkretere Formen an. Geschäftsführer Wolfgang Strobel konnte am Freitag die nächste Neuverpflichtung bekanntgeben. Vom Ligakonkurrenten ThSV Eisenach wechselt Kreisläufer Marcel Niemeyer nach Balingen. Der 24-Jährige hat bei den Schwaben einen Zwei-Jahres-Vertrag unterzeichnet.

„Wir haben in Eisenach gegen einen richtig guten Kreisläufer ein paar Lücken gehabt“, stellte HBW-Coach Jens Bürkle nach dem Spiel gegen Eisenach fest. Diese Probleme werden in der kommenden Saison Geschichte sein. Marcel Niemeyer, das Zwei-Meter-Kraftpaket wird ab der kommenden Saison auf der Balinger Seite spielen. „Marcel bringt alles mit, was wir gesucht haben. Er ist mit 24 Jahren noch relativ jung, bringt aber bereits Erfahrung aus der 1. und 2. Bundesliga mit und hat auch mit der Junioren-Nationalmannschaft internationale Erfahrung gesammelt“, erklärt Bürkle. Ihm sei besonders wichtig, dass Niemeyer auch zentral in der Abwehr spielen könne.

Auch Wolfgang Strobel ist vom Neuen angetan: „Marcel kann am Kreis jeder Mannschaft Probleme bereiten und er hat uns gezeigt, dass er richtig Lust hat, nach Balingen zu kommen. Wir haben mit Marcel eine wichtige Baustelle geschlossen.“

„Ein ausschlaggebender Punkt waren für mich die Fans und die Stimmung in der Halle“, erklärt der Neu-Gallier. Dazu komme, dass er von der Mannschaft einige Spieler bereits kenne. Mit Martin Strobel habe er bereits in Lemgo zusammengespielt. Balingen sei zudem für Kreisläufer ein gutes Pflaster, weil viel über den Kreis gespielt werde, führt Niemeyer einen Grund an, warum es ihn zum HBW zog. Sein erklärtes Ziel ist die Rückkehr in die 1. Bundesliga. Dort hat er mit dem TBV Lemgo von 2010 bis 2016 bereits 120 Spiele bestritten.