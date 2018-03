Fauré Quartett: vier glänzende Solisten

Zu Beginn ein Fazit: selten hat man solch ein vollkommenes Konzert wie am Sonntag mit dem Fauré Quartett im Alten Kloster erlebt. Vier glänzende Solisten, in Bad Saulgau bereits zum dritten Mal im Verlauf von zwölf Jahren zu Gast, zeigten nicht nur Können und Virtuosität, sondern warteten auch mit einem beglückenden Programm auf. 1995 gegründet, spielt das vielfach ausgezeichnete Ensemble nach wie vor in der gleichen Besetzung – die Violinistin Erika Geldsetzer, der Bratschist Sascha Frömbling, der Cellist Konstantin Heidrich und der Pianist Dirk Mommertz.

Bereits der Beginn mit dem Klavierquartett von Toshia Hosokawa, 1955 in Hiroshima geboren und von Isang Yun und Klaus Huber ausgebildet, das der Komponist dem Quartett gewidmet hat und das beim Heidelberger Frühling 2016 uraufgeführt worden war, setzte einen bis über den Schluss des Konzerts hinaus reichenden Höhepunkt. Denn diese Musik mit dem Titel „The Water of Lethe“ ist zwar, wie der Cellist Konstantin Heidrich in einigen erklärenden Worten zum Komponisten betonte, eine eher leise und verhaltene, indem sie – quasi wie Yin und Yang – asiatische Klangwelten mit europäischen verbindet.

Aber dennoch erwächst aus dem Beginn mit hauchzarten Streichertönen, in die nur zögernd ein paar Klaviertöne hinein tropften, ganz allmählich ein großer Klangkosmos, der dem Titel, in Anspielung auf den mythologischen Totenfluss des Vergessens, mit einer Tonflut entspricht. Ein untergründig nervöses Stück, das innere Befindlichkeit nicht in eine Kakophonie der Töne übersetzte, sondern eine vibrierende Spannung erzeugte. Leise hauchende und kräftige Vibratos schwebten wie der Klang des Windes in einer klavierlosen Passage im Raum, andere an den oberen Tongrenzen verdichteten sich zu flirrenden Naturbildern. Man konnte nur ausatmen nach diesem Ereignis von Tönen.

Furioser Schluss

Danach Mendelssohn Bartholdys Nr. 2 in f-moll op. 2; es ist eines von den vier Klavierquartetten des Komponisten, für die er alle die Moll-Tonart wählte. Natürlich kennt man es – aber auch hier trug die persönliche Interpretation zu neuen Erkenntnissen bei. Das Klavier hatte in vielen Passagen den Vorrang und übernahm die führende Stimme; im Adagio stieg gerade die vom Klavier umschmeichelte Süße der Streichertöne ins Herz und im dritten und im letzten Allegro wurde so luftig, zügig und dicht musiziert, dass der furiose Schluss – wie immer bei Mendelssohn findet er nur mit Mühe dorthin –trotz der endlosen Steigerungen ganz und gar nicht zur akustischen Mühsal wurde.

Eine großartige Überraschung bildeten Modest Mussorgskys „Bilder einer Ausstellung“, von dem Pianisten Dirk Mommertz arrangiert. Diese Paradestücke für Soloklavier wurden hier zu etwas viel Interessanterem: zum Beispiel die Glockengeläute, ganz fein auf Cello und Bratsche ausgestrichen, die wuchtigen Klavierpassagen, verwandelt in intensive Streicherklänge, das „Ballett der Küken in ihren Eierschalen“ mit einem Geschwirr von Tönen. Mit einem Wort: wenn man bei der Klavierfassung gegen Schluss Ermüdungserscheinungen zeigte, so war hier – in der eigentlich dezenteren Kammermusikfassung – alles viel kurzweiliger und doch imposanter, vor allem in der Schlussapotheose, in der die Luft förmlich zitterte.

Dass dabei keinerlei Artistik oder Attitüde, sondern eine von der natürlichen Musikalität gespeiste große Energie sich manchmal ungestüm, aber immer strukturiert Bahn bricht, machte die hohe Qualität dieses sympathischen Ensembles aus. Das einhellig begeisterte Publikum wurde noch mit einem „Orientalischen Marsch“ aus den „Etudes-Tableaux“ von Rachmaninow belohnt.