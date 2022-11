Fast alleine unter Frauen: Dieser 29-Jährige wird Tagesvater

Im Kreis Sigmaringen gibt es 60 aktive Tageseltern. Tagesmütter sind klar in der Mehrheit, aber auch vier Tagesväter gibt es. Einer davon ist Thilo Dahm. Im Frühjahr startet er in Bad Saulgau mit der Betreuung von Kindern unter drei Jahren.

In die Heimat zurück

Der 29-Jährige wusste schon als Jugendlicher, dass er später im sozialen Bereich arbeiten und etwas mit Kindern und Jugendlichen machen wollte. „Ich habe mich selber als Jugendlicher gerne um jüngere gekümmert. Ursprünglich dachte ich mal, dass ich im Lehrerberuf lande, aber es wurden dann doch jüngere Kinder“, sagt Dahm.

Auch zog es mich wieder mehr in Richtung Heimat, sodass ich das Studium geschmissen habe. Thilo Dahm

Nach der Ausbildung im Bereich Kinder-Pflege arbeitete er in Intensivpädagogik-Gruppen in der Haslachmühle, entschied sich für ein Studium der Sonderpädagogik in Heidelberg. Zwischenzeitlich hatte er geheiratet, wurde Vater einer Tochter und war mit den Änderungen des Studienalltags während der Corona-Pandemie nicht mehr so glücklich. „Auch zog es mich wieder mehr in Richtung Heimat, sodass ich das Studium geschmissen habe“, sagt der Hoßkircher.

Netzwerk und Austausch

Während der Zeit in Heidelberg hat er neben dem Studium in der Kinderbetreuung gearbeitet und wollte das gerne wieder tun. „Aber in den Einrichtungen dort fehlte Personal. Aufgrund der Knappheit war die Arbeit oft eine reine Betreuung der Kinder, hatte aber kaum etwas mit den pädagogischen Ideen zu tun“, sagt Dahm.

Da er sich seine Arbeit aber so nicht vorstellt, entschied er sich für die Qualifikation zum Tagesvater, meldete sich beim Landratsamt dafür an. Aufgrund seiner bisherigen Laufbahn hätten 50 Unterrichtseinheiten genügt, um das Zertifikat zu erhalten. Dennoch machte er die vollen 300 mit.

„Da haben sich vor allem pädagogische Inhalte zwar für mich wiederholt, aber es ging mir dabei auch um das Netzwerk und den Austausch“, sagt der 29-Jährige.

Umbau im Wohnhaus

Seit Oktober hat Dahm sein Zertifikat, ist derzeit noch mit dem Umbau der Räume in seinem Wohnhaus beschäftigt. Für die Arbeit als Tagesvater wird er einen eigenen Spiel- und Ruheraum haben. Gegessen wird in der Familienküche.

Ab März beginnt er mit der Eingewöhnung der ersten Kinder unter drei Jahren. Die Betreuungszeiten sind von 7 bis 13.30 Uhr. Ob die Kinder aus Bad Saulgau, Teilorten oder Umgebung sind, spielt dabei keine Rolle. Die Plätze werden über die Koordinierungsstelle des Landratsamtes vermittelt, Eltern können sich aber auch direkt bei ihm melden. Bis zu fünf Kinder können gleichzeitig da sein. „Wenn das dauerhaft der Fall sein wird, werde ich aber einen FSJ-Platz anbieten, um zwei weitere helfende Hände zu haben“, sagt Dahm.

Positive Rückmeldungen

Zwei Kinder sind für die Betreuung beim Tagesvater bereits vorgemerkt. „So sind ein sanfter Start und eine Eingewöhnung gewährleistet. Es geht mir nicht darum, die Plätze möglichst schnell zu füllen, sondern eine pädagogisch sinnvolle Gruppe aufzubauen“, sagt Dahm.

Ich habe nicht das Gefühl, belächelt zu werden. Thilo Dahm

Daher will er sich auch auf das Alter der unter drei Jahren konzentrieren. So sei etwa ein einheitlicher Rhythmus mit Spiel- und Ruhezeiten einfacher umzusetzen. In seiner Arbeit im Kindergarten hat er bislang viel positive Rückmeldungen bekommen, dass unter den Erzieherinnen auch ein Erzieher war. Für die Arbeit als Tagesvater geht er von ähnlichen Reaktionen aus. „Ich habe zumindest nicht das Gefühl, belächelt zu werden, oder dass meine Berufswahl noch als ungewöhnlich aufgefasst wird“, sagt Thilo Dahm.