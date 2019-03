Fasnetsverbrennen schafftes ins Fernsehen

Mit dem Fasnetsverbrennen auf dem Marktplatz ist die Fasnet 2019 auch in Bad Saulgau zu Ende gegangen. So früh hat das Fasnetsverbrennen noch nie angefangen, und so zügig wie in diesem Jahr ist es wohl selten über die Bühne gegangen. Der Grund: Das SWR-Fernsehen übertrug einige Minuten der Veranstaltung live in der Landesschau Baden-Württemberg und bestimmte über den Takt der Veranstaltung zumindest mit.

„Man wolle, dass möglichst viele an diesem schönsten aber leider letzten Akt der Fasnet in Bad Saulgau teilhaben könnten“, begründete Zunftmeister Raphael Osmakowski-Miller den um eine halbe Stunde vorverlegten Beginn des Fasnetsverbrennens und den getakteten Ablauf des Fasnetsverbrennens am Dienstagabend. Oberbüttel Dirk Riegger beklagte das Ende der Fasnet mit einem närrischen Schuss Hoffnung mit Blick auf die kommende Fasnet: „Wir machen bloß a längere Paus’“. In Vertretung von Bürgermeisterin Doris Schröter nahm der Erste Beigeordnete Richard Striegel den Rathausschlüssel aus der Hand des Oberbüttels in Empfang. Striegel, der auch Chef der Stadtwerke ist, kommentierte nochmals die verunglückte Sockenaktion der Stadtwerke. Er sei nicht der einzige der rationieren müsse. So seien dem Dekan ausgerechnet bei ihm die Hostien ausgegangen. Ob er das als Zeichen sehen solle wegen den Socken, sinnierte der Beigeordnete in Reimform.

Die Veranstaltung endete mit dem Fasnetsverbrennen. Gegenüber den vergangenen Jahren fiel auf, dass sich die Büttel beim Hinaufführen der Riedhutzel – Symbol der Fasnet – auf das Podest mit Schlägen mit der Saubloter zurückhielten. Im vergangenen Jahr war die Inszenierung wegen der Nähe zu Prozessen gegen Frauen, die als Hexen hingerichtet wurden, kritisiert worden.