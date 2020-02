Seit 53 Jahren hat der Sauschwanz einen närrischen Klang, vor allem in den nächsten Tagen. Ab 6 Uhr werden sie geschminkt, ab 8 Uhr sind die Original Sulgamer Sauschwanzmusiker wieder unterwegs, wie jedes Jahr nur am Gompiga Donnschtig, 20. Februar, das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Die Sauschwanzmusiker kommen ohne Verein, ohne Statuten und ohne Vorstand aus. Einen gibt es doch, einer der die Gruppe durch die Proben und bei den Auftritten begleitet und die Organisation in den Händen hat ist Herbert Fürst, der die Großtrommel schlägt. Begleitet wird er in der Organisation von Gründungsmitglied Fähnrich Peter Braun.

Die Gruppe in Frack und Zylinder mit der eigenen, typisch kunstvollen Gesichtsbemalung bietet „echte, handgemachte Musik“ von traditionell bis modern, heißt es in der Mitteilung. Gespielt werden alle Musikstücke ohne Noten, nur den Titel haben die Musiker vor sich. Ab 9.30 Uhr verkaufen Freiwillige zu Gunsten ihrer Mehrzweckhalle in Fulgenstadt auf dem Marktplatz Fasnetsküchle im Auftrag der Musiker.