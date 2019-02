Fasnetseröffnung am Gompiga, Auseliga oder Schmotziga?

Hüpfen, Springen, Feiern - der „Gombige Donnschdig“ ist überall in der Region bekannt. Er bedeutet: Der Beginn der Hausfanset. Auch wenn überall Fasnet gefeiert wird, so ist die Bezeichnung dieses Tages in der näheren oberschwäbischen RegionUnterschiedlich. Peter L. Schmid, Verfasser des Buchs „Oberschwäbisch Seealemannisch“, hat mit Schwäbischen Muttersprachler aus Baienfurt, Sigmaringen, Rottenacker und Mittelbiberach gesprochen und ist der Frage auf den Grund gegangen.

Warum der Tag mal Gombiger, mal Auseliger, mal Schmotziger heißt, kann wohl niemand ohne weiteres beantworten, sagt Peter L. Schmid. Dennoch haben seine Nachforschungen Interessantes zu Tage gefördert. Auch Fasnetsexperte Matthias Metzler stützt die eine oder andere von Schmids Aussagen.

Im mitteloberschwäbischen Bereich um Bad Saulgau, Ostrach und ein paar Kilometer westlich, auf der anderen Seite bis Biberach und Ochsenhausen heißt es laut Peter L. Schmid der „Gombige Donnschdig“. Da spiele wohl das schwäbische „gombà“ herein, das ja für hüpfen, bewegen steht. Das tritt ja an diesem Tag stark hervor. Laut Matthias Metzler ist in Bad Saulgau der „gumpelige“ Donnerstag schon 1765 schriftlich erwähnt worden.

Viele Färbungen

Nur ein paar Kilometer in Richtung Westen, ab der Göge, Mengen, Sigmaringen und der Zollernalb, ist Schmid auf eine weitere volksetymologische Variante gestoßen. Die Rede ist hier vom „Ausàligem Donnschdig“, wobei die Betonung stark auf der ersten Silbe liegt. Zudem wird das „au“ in den meisten Fällen nasaliert gesprochen, das heißt durch die Nase gehaucht.

Eine weitere Ausformung erfährt dann die Volkssprache, wenn wir noch ein paar Kilometer in Richtung Warmtal-Emerfeld gehen. Hier spricht man dann vom „ausà:ligà Donnschdig“, wobei plötzlich die starke Betonung auf dem in der Wortmitte liegende vermummten „à“ liegt. Auselig kommt dabei von unselig, was wiederum mit Sünde in Beziehung steht. An der Fasnet darf der Narr aus der Reihe tanzen. „Er darf das, was er tut, nur eine bestimmte Zeit tun“, erklärt Peter L. Schmid.

In der Region, die historisch für die Fasnet immer schon eine Hochburg war, wird die Vorliebe für eine weitere Bezeichnung deutlich. Ab Höhe Meßkirch, dem Linzgau und am nordöstlichen Bodenseeufer kommt der „Schmotzige Dunnschtig“ ins Spiel. Es ist anzunehmen, das es hier eine Verbindung zu dem schwäbischen Wort schmotzig (fettig) gibt, da in den närrischen Tagen das Fleisch, beziehungsweise das alte Wort „schmötzlá“ wohl eine Rolle spielt. Nicht zu verwechseln ist dies mit dem Wort Schmutz, das der Schwabe nicht kenne. Dafür kennt er den Dreck. Das alles, so Schmid, erhebe keinen wissenschaftlichen Anspruch. Die Bezeichnung sei „uneinheitlich“, sagt Matthias Metzler.