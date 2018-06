Fashion Week setzt ein Jahr aus

Sechs Jahre in Folge hat es in Bad Saulgau nach den Sommerferien eine Fashion Week mit Modenschau gegeben. Dieses Jahr fällt die Fashion Week aus. Sie findet wieder im Frühjahr 2019 statt. Das hat Baykal Ünal, wiedergewählter Vorsitzender der Fachgruppe Einzelhandel im Gewerbeverein Unser Bad Saulgau (UBS), bei der Hauptversammlung am Dienstagabend im Café am Markt bekannt gegeben.

Die Fashion Week 2017 mit der Modenschau in der Produktionshalle der Firma Kampa (früher Platz Haus) war die erste, bei der finanziell dank einer optimierten Werbung ein Gewinn in Höhe von 2500 Euro erzielt werden konnte. Und trotzdem entschieden sich der Vorstand und der Ausschuss der Fachgruppe Einzelhandel dazu entschieden, mit der Fashion Week ein Jahr zu pausieren. „Wir haben die Ohren geöffnet, was unsere Gäste und Kunden wollen“, sagte Baykal Ünal bei der Hauptversammlung. „Wir stellen deshalb unser Konzept um und wollen im nächsten Jahr auch einmal die Frühjahrs- und Sommerkollektion präsentieren“, so Ünal, der die Anregungen und Ideen der Bevölkerung ernst nimmt. Schon in der November-Sitzung 2017 wurde der Entschluss gefasst, den Rhythmus der Fashion Week zu ändern.

Der genaue Termin für die nächste Fashion Week im Frühjahr 2019 steht noch nicht fest – aller Voraussicht nach Ende März und auf jeden Fall nach dem ersten verkaufsoffenen Sonntag im nächsten Jahr. Zum Auftakt der Fashion Week wird wieder an einem Samstag die Modenschau stattfinden. „Wir haben auch schon zwei Orte für die Modenschau in Aussicht“, ergänzte Ünal. Eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen. Im Jahr 2020 wird die Fashion Week wieder im Herbst sein, 2021 gibt es keine, 2022 wieder im Frühjahr.

Ünal erwähnte in seinem Jahresrückblick auch die erfolgreiche Aktion „Generationenfreundliche Einkaufsstadt“, bei der mehr als mehr 40 Einzelhändler mitgewirkt hatten. Bad Saulgau erhielt vom Handelsverband Baden-Württemberg ein Qualitätszeichen für vorbildliche Einkaufsbedingungen.

Schriftführerin Jutta Nerlich berichtete über die vielen Aktivitäten wie die verkaufsoffenen Sonntage oder das Weihnachtsdorf, an dem sich der UBS beteiligt. Jutta Nerlich übernahm auch den Part des verhinderten Kassierers Stefan Stärk. Von 21 400 Euro mussten 17 800 Euro als Rückstellungen für die UBS-Gutscheine abgezogen werden. Trotzdem bleibt ein Plus von fast 4000 Euro in der Kasse.