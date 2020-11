Farbschmierereien: Polizei sucht die Täter

Die Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der in der Zeit von Freitagabend bis Sonntagmorgen das Rolltor und die Fassade eines in der Paradiesstraße in Bad Saulgau ansässigen Geschäfts beschmiert hat. Durch das etwa 4 mal 2,2 Meter große Graffiti entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Nach Angaben der Polizei verwendete der Täter für die Schmiererei, deren Motiv nicht näher definiert werden kann, die Farben Blau, Grün, Rot und Hellgrau.

Im zweiten Fall ermittelt die Polizei wegen einer Schmiererei in der Straße an der Riedsäge. Dort hat ein Unbekannter in der Zeit von Sonntagabend bis Montagnachmittag mit Spraydosen ein Waldkreuz und eine Sitzbank beschmiert. Unter anderem sprühte der Täter einen sogenannten Davidstern auf die Bank. Bei seiner Tat verwendete er dunkle und grüne Sprühfarbe.

Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07581/48 20 beim ermittelnden Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.