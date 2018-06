Farbe Grau gibt den Ton an

Die Modenschau des Gewerbevereins Unser Bad Saulgau (UBS) am Mittwochabend im Parkhaus an der Lindenstraße hat wieder einmal die Erwartungen der Veranstalter übertroffen. „Wir sind absolut zufrieden mit dem Ablauf. Und ich denke, den 600 Besuchern hat die Modenschau auch gefallen“, sagte Ünal Baykal vom Modegeschäft Punkt Männersache. Ünal gilt als der Ideengeber für die Modenschau zum Auftakt der Fashion Week, die dieses Jahr zum vierten Mal stattfindet.

Bekleidung von Kopf bis Fuß, dazu Accessoires für jedes Geschlecht, für jedes Alter, für jeden Geschmack. Bei der knapp dreistündigen Modenschau am Mittwochabend präsentierten professionelle Models auf dem Laufsteg die Kollektionen der Bad Saulgauer Geschäfte für Herbst und Winter. „Grau gibt den Ton an“, sagte die Moderatorin Nina Halbig vor dem ersten Durchgang, als alle Sitzplätze im Parkhaus an der Lindenhalle besetzt waren. Zum vierten Mal in Folge war die Modenschau des UBS ausverkauft. Und inzwischen zählen auch immer mehr Männer zu den Besuchern, um sich über die aktuellen Modetrends informieren zu lassen.

Große Auswahl