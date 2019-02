Fantasiewettbewerb: In der Jury soll es künftig die erste Frau geben

Weibliche Jurorin gesucht: die Jury beim Fantasiegruppen-Wettbewerb von Schwäbischer Zeitung und Dorauszunft sucht Verstärkung. Die Phalanx der Männer in der Jury soll durch ein weibliches Jury-Mitglied durchbrochen werden. Für den Wettbewerb am Gompiga Donnschtig wird deshalb eine Frau für die Jury gesucht.

Der Gompige Donnschtig in Bad Saulgau lebt von den zahlreichen Fantasiegruppen. Sie ziehen nach dem Setzen der Riedhutzel durch die Stadt und die Lokale. Mit ihren Kostümen und Wortbeiträgen glossieren sie das Geschehen in Bad Saulgau. Ein geschlossenes Herrenbekleidungshaus Paulus, ein fehlender Supermarkt in der Innenstadt, das Ende eines großen Christbaums am Ortseingang nach Sießen: Mit dieser Auswahl an Themen traten Gruppen in den vergangenen Jahren am Gompiga auf. 44 Gruppen stellten sich im vergangenen Jahr dem Votum der Juroren.

Auch in diesem Jahr fördern Dorauszunft und Schwäbische Zeitung dieses Brauchtum mit dem Wettbewerb. Alle teilnehmenden Kostümgruppen haben die Chance, einen von zahlreichen Geldpreisen zu gewinnen.

Auf das Urteil der Jury kommt es an. Die befindet sich in einem der Lokale der Bad Saulgauer „Kneipen- und Gaststättentour“. Die Fantasiegruppen werden also in jedem Fall auf ihrer Tour durch die Kneipen und Wirtschaften auf die Jury stoßen.

In diesem Jahr gibt es eine Änderung in der Besetzung des Gremiums. Frank Riegger, Ehrenzunftmeister der Dorauszunft und schon viele Jahre als Jurymitglied tätig, hört auf. Bis jetzt bilden Günther Müller, Verlagsleiter der Schwäbischen Zeitung in Bad Saulgau, Walter Beyer, Fan der Bad Sauglauer Fasnet und Leiter der Grundschule in Wald, sowie als neuer Juror Jürgen Hermann die Jury. Sie wünschen sich weibliche Verstärkung im Juroren-Team. „Wer Lust auf Fasnet hat, lustig ist, nicht alles zu ernst nimmt und in dieser Jury mitarbeiten möchte, ist herzlich willkommen“, sagt Günther Müller und hofft auf möglichst viele Bewerbungen