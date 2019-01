Familienkonzert im Alten Kloster

Ein Familienkonzert mit Jeanette und Jan Röck findet am Samstag, 5. Januar, um 16 Uhr im Alten Kloster in Bad Saulgau statt. Unter dem Titel „Brüderlein, komm tanz mit mir…“ hat das Geschwisterpaar aus Fulgenstadt eine CD mit Kinderliedern eingespielt, die nun offiziell präsentiert wird. Alte Kinder- und Volkslieder erklingen hier völlig neu in Arrangements für Jazz-Piano und Sopran – ein musikalischer Leckerbissen für Kinder gleichermaßen wie für jung gebliebene Erwachsene. Begleitet werden die beiden Vollblutmusiker von Kai Weihprachtitzky am Schlagzeug und May Wenzel am Bass.