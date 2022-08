Fallrohr und Schelle aus Fassade gerissen

Ein Fallrohr an einer Halle in der Schützenstraße wurde zwischen Dienstag und Mittwochmorgen von unbekannten Tätern beschädigt. Das berichtet die Polizei. Mutmaßlich wurde das etwa fünf Meter lange Teilstück des Rohrs an der Treppe zum Beachvolleyballfeld mit erheblicher Gewalt verbogen, sowie eine zugehörige Rohrschelle, die zur Befestigung diente, aus der Fassade gerissen. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Euro-Bereich. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bittet Personen, die verdächtige Wahrnehmungen machten, sowie etwaige Zeugen der Tat, sich unter Telefon 07581 / 48 20 zu melden.