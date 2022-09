Fair, nachhaltig und klimagerecht leben

Bad Saulgau wirbt im September für fairen Handel und nachhaltiges Leben. Die Stadt beteiligt sich an bundes- und landesweiten Aktionen wie Faire Woche, Nachhaltigkeitstage und Energiewendetage. Nachhaltiges und faires Handeln sowie Möglichkeiten zum Klimaschutz und zur Energiewende sollen für alle sichtbar und erlebbar werden.

Den Auftakt bildet die Faire Woche, die dieses Jahr vom 16. bis 30. September unter dem Motto „Fair steht dir – #fairhandeln für Menschenrechte weltweit“ stattfindet. Mit rund 410 Millionen beschäftigten Menschen in der Baumwoll- und Textilproduktion ist diese einer der größten Industriezweige der Welt. Dabei geht die Herstellung von Textilien mit ökologischen und sozialen Herausforderungen einher, z.B. hoher Wasser-, Pestizid- und Chemikalieneinsatz, ausbeuterischer Kinderarbeit, hoher Arbeitsbelastung, unzureichenden Sicherheitsstandards und niedrigen Löhne.

Am Donnerstag, 29. September, zeigt die Stadt Bad Saulgau um 20 Uhr den Film „Made in Bangladesh“ mit anschließender Diskussion im Kino Bad Saulgau (Poststraße 6, Bad Saulgau). Der Film thematisiert die prekären Arbeitsbedingungen in der globalen Textilindustrie. Der Eintritt ist frei, Anmeldung erbeten unter umwelt@bad-saulgau.de oder 07581 / 207-326.

Der Textilkonsum kann nachhaltiger gestaltet werden, indem Menschen weniger Kleidungsstücke kaufen, diese länger tragen, reparieren und umnähen oder gebrauchte Modestücke kaufen. Hierfür gibt es in Bad Saulgau einige Anlaufstellen.

Beim Kauf eines neuen Kleidungsstücks können unter anderem öko-faire Siegel, wie „Fair Wear“, „GOTS“, „Naturtextil“ oder „Ökotex – Made in Green“ helfen. Dies sind die häufigsten fairen Siegel auf den Kleidungsstücken in den Bad Saulgauer Modegeschäften. Plakate in den Modegeschäften zeigen, wo sich für einen nachhaltigen Umgang mit Mode eingesetzt wird oder öko-faire Kleidungsstücke angeboten werden.

Die Stadtbibliothek stellt Medien rund um die Themen Klimawandel, Umweltschutz, Fairtrade sowie Energiesparen im Eingangsbereich aus. Diese können zu den Öffnungszeiten direkt ausgeliehen werden. Außerdem sind Informationsbroschüren zum Thema erhältlich.