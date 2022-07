Fahrzeugsegnung auf dem Marktplatz

Am Tag des Heiligen Christophorus, dem kommenden Sonntag, 24. Juli, gestalten die Kinder vom Kindergarten St. Josef um 10.30 Uhr den Familiengottesdienst in der Stadtpfarrkirche St. Johannes Baptist. Die Kirchenband Fulgenstadt wird die Feier musikalisch umrahmen. Im Anschluss an den Gottesdienst wird der Reisesegen für die kommende Ferien- und Urlaubszeit erteilt und auf dem Marktplatz werden Fahrzeuge jeglicher Art gesegnet – vom Dreirad der Kinder über Fahrrad, Auto und Motorrad bis hin zum Traktor