Fahrt nach Merazhofen zum Segenspfarrer Augustinus Hieber

Das Katholische Pfarramt Bad Saulgau veranstaltet am Mittwoch, 22. Juni, eine Fahrt ins Allgäu. Abfahrt ist um 9 Uhr in Bad Saulgau auf dem Parkplatz beim Festplatz. Um 10.30 Uhr werden die Teilnehmer miteinander in der Pfarrkirche St. Gordian und Epimachus – der langjährigen Wirkungsstätte des Segenspfarrers Hieber – in Merazhofen eine heilige Messe feiern. Danach wird dem Grab des Segenspfarrers auf dem Friedhof in Merazhofen einen Besuch abgestattet. Um die Mittagszeit findet dann im Pfarrstadel ein einfaches Mittagessen statt. Bei einem Spaziergang zum neuen Kreuzweg in Merazhofen können danach Interessierte die herrliche Landschaft des Allgäus auf sich wirken lassen oder das renovierte Pfarrhaus mit Pfarrer-Hieber-Museum besichtigen.

Gegen 15 Uhr treten die Teilnehmer dann die Weiterfahrt zur La Salette-Kapelle beim benachbarten Engerazhofen an. Dort wird nach einer Einführung in die Marienerscheinungen im französischen La Salette noch eine kleine Andacht zu Ehren der Gottesmutter Maria gefeiert werden. Um 16 Uhr ist die Rückfahrt nach Bad Saulgau vorgesehen. Die Kosten für die Busfahrt betragen 20 Euro.