Fahrräder stoßen zusammen

Um den Hergang eines Unfalls am Samstag gegen 13.30 Uhr im Bereich der Einmündung der Zeltengasse in die Herbertinger Straße aufklären zu können, bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen. Ein 58-Jähriger war mit seinem Fahrrad auf der Zeltengasse unterwegs und wollte auf Höhe der Einmündung zur Herbertinger Straße nach links auf den Gehweg fahren, um die Herbertinger Straße in Richtung Aral-Tankstelle zu überqueren. Zur gleichen Zeit wollte eine 14-jährige Radfahrerin von der Herbertinger Straße in die Zeltengasse abbiegen. Dei beiden Radfahrer stießtn zusammen. Beide stürzten und verletzten sich leicht, der 58-Jährige musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Da der Unfall erst im Nachhinein bei der Polizei gemeldet wurde und der Hergang von den Beteiligten unterschiedlich beschrieben wird, konnte bislang nicht ermittelt werden, wer den Unfall verursacht hat.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefon 07581/48 20 bei der Polizei Bad Saulgau zu melden.