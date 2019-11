Ein 37-jähriger Autofahrer hat am Samstag gegen 19 Uhr im Kreisverkehr in der Wiesenstraße in Richtung Herbertingen einen Unfall verursacht, als er im Kreisverkehr den vorfahrtsberechtigten VW einer 27-Jährigen übersah. Bei der Kollision wurde niemand verletzt. Es entstand ein Schaden von rund 6000 Euro.