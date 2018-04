Fabian Ziegler feiert seinen zweiten Sieg

Der Rauch des Startschusses ist noch nicht ganz verflogen, aber Fabian Ziegler liegt schon an der Spitze (Startnummer 39). Der für das Expoline Radhaus Winterlingen startende Onstmettimger hat am Sonntag die zehnte Auflage des Mountainbike-events in Vereingedorf gewonnen. Ziegler setzte sich im Spurt gegen den favorisierten Jochen Käß um eine knappe Radlänge durch. Ziegler benötigte für die 55 Kilometer der Marathonstrecke 1:50:23 Stunden. „Natürlich freue ich mich, dass ich zum zweiten Mal hier gewonnen habe. Meine nächsten Ziele sind die DM in Hinterzarten und die WM in Südtirol“, sagte Ziegler. 300 Mountainbiker nahmen die 55 Kilometer lange Hauptstrecke in Angriff, 262 kamen ins Ziel. Bei den Frauen siegte die Grande Dame des MTB-Sports, Gaby Stanger in 2:13:07 Stunden. Die Kurzstrecke über 20 Kilometer bewältigten 82 Fahrer, es siegte Benjamin Merkel (Langenbrand) in 37:56 Minuten. Außerdem durften sich die Veranstalter um Horst Fuderer und den TV Veringendorf über viele Teilnehmer am Nawa-Kids-Cup freuen.Foto: Thomas Warnack