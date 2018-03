F-Junioren der „Zebras“ feiern Heimsieg

Spannende Spiele haben die Fans des Jugendfutsals am vergangenen Wochenende in Ostrach beim 9. Herbert-Barth-Gedächtnis-Turnier in der Halle der Reinhold-Frank-Schule gesehen. Zwei Tage lang kämpften die Mannschaften um Siegerpokale und um Eintrittskarten für den Yokohama-Cup, die als Sonderpreis für die jeweiligen Turniersieger ausgelobt waren. Am Samstagmorgen zeigten zunächst die F-Junioren ihr Können. Erstmals nach fünf Jahren gewann wieder eine Mannschaft der SGM Ostrach/Weithart, die sich in einem spannenden Endspiel knapp, mit 2:1, gegen die FG WRZ Wilhelmsdorf-Riedhausen-Zussdorf 2010 durchsetzte. Dritte wurde die SG Rulfingen/Blochingen, die den FV Bad Saulgau bezwang. Bei den E-Junioren war es ebenfalls sehr spannend. Im ersten Halbfinale bezwang der FV Bad Saulgau die SG Mengen/Ablachtal mit 1:0 durch ein Tor in den Schlusssekunden. Im zweiten Halbfinale setzte sich der SV Meßkirch mit 3:1 gegen die SGM Ostrach durch. Das Finale war ebenfalls eine knappe Angelegenheit, die Bad Saulgau mit 1:0 für sich entschied. Den dritten Platz sicherte sich Mengen vor der SGM Ostrach. Am Sonntag begannen die D-Junioren.

Im Spiel um Platz drei siegte der SV Denkingen gegen die SG Hohentengen/Ölkofen, im Finale gewann der FC Krauchenwies gegen die FG WRZ 2010 nach einer starken Leistung mit 2:1. Den Abschluss am Sonntag machten die Bambini. Bei ihnen stand der Spaß am Spiel im Vordergrund. Die Kleinsten zeigten dabei tolle Partien, die mitgereisten Fans belohnten dies mit Applaus. Am Ende erhielten alle ihre Siegerpokale, da es in dieser Altersklasse keine Wertung und keine Ergebnisse gibt.