Das war ein kurzer Arbeitstag für Dominik Herre von der SG Frohnstetten/Storz. In der 90. Minute von Spielertrainer Patrick Bach gebracht, genügte ein Foul, um zwei Minuten später „Opfer“ von Schiedsrichter Patrick Luhasz aus Albstadt zu werden. „Während man unsere Rote Karte geben kann, war die Rote Karte von Dominik Brillert ein Witz“, sagte Spielertrainer Bach nach der Begegnung. An der Tabellenspitze gab es keine Änderung. Der FV Bad Saulgau entledigte sich seiner Aufgabe in Bolstern mit einem 3:0, die SGM Alb-Lauchert war bereits am Donnerstag in Vilsingen erfolgreich. Eine starke Vorstellung hat der SC Türkiyemspor Saulgau in Braunenweiler abgegeben.

FC Laiz – SV Sigmaringen 3:0 (0:0). - Tore: 1:0 Fabio Kleiner (61.), 2:0 Szabolcs Juhasz (72.), 3:0 Sercan Özen (86.). - Z.: 250. - BV: Heiko Stauss (30./FCL hält FE von Abdulahad). - Der 19 Jahre alte Schiedsrichter Jonas Müllerschön hatte mit dem Stadtderby überhaupt keine Probleme und leitete souverän. Das Derby begann mit Vorteilen für den Gastgeber, der durch Weber und Sachnüger auch die ersten kleineren Möglichkeiten hatte. Nach einer halben Stunde vielleicht schon der Knackpunkt der Begegnung, als Laiz’ Keeper Heiko Stauss bereits seinen dritten Elfmeter in den letzten zwei Jahren hielt. Von diesem Schock musste sich Sigmaringen erst erholen. Stegmeyer vergab aus acht Metern. Nach der Pause wurde Laiz druckvoller und setzte seine Chancen in Tore um. Kleiner betätigte sich als Dosenöffner, Juhasz vergrößerte den Abstand und Özen setzte noch einen drauf.

SV Bolstern – FV Bad Saulgau 0:3 (0:2). - Tore: 0:1 Nuredini (13.), 0:2 Bulanik (37.), 0:3 David Widmann (60.). - Z.: 200. - Spannend war es sicher vor der Begegnung bei der Besprechung im Bolsterer Lager. Wie wollte Franz-Peter Scherer dem Angriffswirbel der Gäste stoppen? „Wir wussten, dass die erste Reihe sehr hoch stand, umso wichtiger war es für meine Truppe, hinter diese Reihe zu kommen.“ Dass hat in der ersten Halbzeit geklappt, aber Heinzelmanns Treffer wurde wegen angeblicher Abseitsstellung nicht gegeben (38.). Zuvor sorgten Nuredini und Bulanik für ein 0:2. Nach der Pause hatte Martin Schmid nach einem sauber gespielten Ball in die Schnittstelle der Gäste Pech, als sein Ball nicht das Ziel fand. David Widmann sorgte dann nach einer Stunde für klare Verhältnisse. - R.: 4:1

SV Hochberg – FC Inzigkofen/Vil./Eng. 4:3 (2:3). - Tore: 0:1, 0:2 Jens Briem (12./26.), 1:2, 2:2 Julian Bechtle (37./40.), 2:3 Jens Briem (45.), 3:3 Kevin Reuter (58.), 4:3 Steffen Geigle (78.). - Z.: 120. - „Wir können heute zufrieden sein, wir haben zweimal einen Rückstand aufgeholt. Dann hat die Mannschaft Moral bewiesen und ist mit zwei Musterkombinationen in Führung gegangen. Ob wir vom Donnerstagsspiel der Gäste profitiert haben, möchte ich mal im Raum stehen lassen“ sagte nach der Begegnung Dieter Pfeifer, einer der beiden Abteilungsleiter des SVH. Den besseren Start erwischten die Gäste. Torschütze vom Dienst ist seit Wochen Jens Briem. Hochberg konnte in der Folge mit einen Doppelschlag von Bechtle antworten. Briem machte bis zur Pause den Unterschied. Nach dem Wechsel war der Aufsteiger letztendlich glücklicher, auch weil ein Schuss der Gäste nur an der Latte landete. Schiedsrichter Tim Adler wusste mit einer tollen Leistung zu gefallen.

SG Frohnstetten/Storz. – SV Bronnen 4:3 (3:1). - Tore: 1:0 Dennis Bosch (6.), 2:0 Jens Dreher (8.), 3:0 Dennis Bosch (28.), 3:1 Christian Thiel (32.), 3:2 Raphael Brillert (51.), 3:3 Stefan Schmid (62.), 4:3 Johannes Kraus (84.). - Rote Karten: Dominik Brillert (65./SVB; Schubsen), Dominik Herre (90. +2/SG; grobes Foulspiel). - Z.:150. - Ehe sich der SV Bronnen versah, lag man nach mit 0:2 zurück. Im weiteren Verlauf verpasste die SG - trotz des 3:0 von Bosch - eine Entscheidung. Christian Thiel brachte seine Mannschaft mit einem sehenswerten Schlenzer auf 1:3 heran. Bronnen nutzte nach der Pause nutzte die Schlafmützigkeit der Hausherren zum 3:3. Die Aufholjagd der Gäste wurde mit einer Roten Karte für Dominik Brillert, die keine war durch Schiedsrichter Patrick Luhasz (Albstadt), der einen rabenschwarzen Tag erwischte, gebremst. Mit einem Mann in Überzahl wurde die SG wieder stärker. Johannes Kraus traf zum Sieg.

SV Braunenweiler – SC Türkiyemspor Saulgau 0:4 (0:3). - Tore: 0:1 Yilmaz (21.), 0:2 Faber (35.), 0:3, 0:4 Yilmaz (44./60.). - Z.: 100. - Die Erfolgsserie von Türkiyemspor Saulgau geht weiter. Türkiyemspor versuchte ab der 20. Minute geradliniger zu agieren und prompt gelang Yilmaz das 0:1. Von den Hausherren kam in der Folge kaum eine Reaktion, sodass Türkiyemspor das Spiel kontrollieren konnte. Faber gelang nach einem Freistoß das 0:2. Wer dachte, dass sich Braunenweiler im zweiten Durchgang wehren würde, sah sich spätestens mit dem dritten Treffer von Yilmaz (60.) an diesem Nachmittag mit der Tatsache konfrontiert, dass wohl keine Gegenwehr möglich war. - R.: 3:3

SV Renhardsweiler – SPV Türk Gücü Sigmaringen 4:0 (3:0). - Tore: 1:0 Jörg Heckenberger (24.), 2:0 Eigentor (26.), 3:0 Tobias Fimm (35.), 4:0 Jörg Heckenberger (56.). - Gelb-Rot: Türk G.Sigmaringen (55.). - Z.: 80. - Von Beginn weg ließ Renhardsweiler keine Zweifel aufkommen, wer die drei Punkte verbuchen wird. Das Mittelfeld ließ das technisch versierte Mittelfeld der Gäste nicht zur Entfaltung kommen. Gästetrainer Oktan versuchte danach in der eigenen Hälfte einen geordneten Spielaufbau. Dies gelang nicht, denn dem Gastgeber gelang innerhalb von zwei Minuten ein 2:0. Tobias Fimm erhöhte noch vor der Pause auf 3:0. Damit war die Vorentscheidung gefallen, auch wenn Widmann fünf Minuten vor der Pause raus musste. In der zweiten Halbzeit wehrte sich Türk Gücü gegen die drohende Niederlage mit seinen Mitteln, aber das war heute Mittag zu wenig. - Z.: 80

FV Fulgenstadt – SG TSV Scheer/SV Ennetach 0:2 (0:1). - Tore: 0:1 Jonas Heinzler (26.), 0:2 Daniel Sauter (80.). - Z.: 120. - Wenn man schon kein Glück hat, dann kommt meist noch Pech hinzu. Auch beim FV Fulgenstadt, der in der 39. Minute einen Elfmeter hätte bekommen müssen. Aber für den Unparteiischen Peter Lehleiter war die Bewegung des Spielers der Gäste an Manuel Harsch nicht elfmeterwürdig. Zuvor war die SG nach Vorlage von Leiprecht durch Heinzler in Führung gegangen. Nach der Pause versuchte Fulgenstadt zwar alles, aber die zwingenderen Möglichkeiten hatte der Gast. Fulgenstadts Keeper Geissler musste gegen Frater retten, dann hatte Gruber Pech mit zwei Pfostenschüssen. Der zuvor eingewechselte Sauter machte den Sack zu (80.), als er von der tollen Vorarbeit von Florian Lehr profitierte. - R.: 2:3.

Über die Partie FC Inzigkofen/Vil./Eng. – SG Alb-Lauchert 2:3 (2:1) haben wir bereits am Samstag berichtet; Verlegt: FC Ostrach II – SGM Alb-Lauchert (9. April 2020).