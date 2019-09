Fürbitte im Gottesdienst per SMS

„Sozial braucht digital“ lautet der Titel der Caritas-Kampagne 2019 zum digitalen Wandel. Mit welch immensen Herausforderungen der stets fortschreitende Prozess der Digitalisierung verknüpft ist, hat sich bei der Eröffnung der Caritas-Woche am Sonntag in Bad Saulgau. Dabei wurde deutlich, wie tiefgreifend die großen Online-Plattformen bislang gesellschaftliche Strukturen verändert haben.

Dass der Auftakt der Kampagne nicht in einer Metropole, sondern im ländlichen Raum stattfindet, deutet Karin Schmeh-Silbe als eine Wertschätzung für die ländliche Region. Die Sozialpädagogin moderiert im Caritas-Zentrum an der Kaiserstraße die Diskussion, in der es um die Digitalisierung im ländlichen Raum geht. Und die birgt ein immenses Gesprächspotenzial.

Trotzdem gelingt es den Teilnehmern, in knapp einer Stunde wesentliche Punkte aufzugreifen. Die vielen positiven Aspekte einer weltweiten Vernetzung etwa bis hin zum Nutzen digitaler Hilfsmittel im Alltag von hilfsbedürftigen Menschen. Generalvikar Clemens Stroppel, der Diözesan-Caritas-Direktor Rainer Brockhoff und Landrätin Stefanie Bürkle sind sich einig, dass in diesen Bereich in den kommenden Jahren noch viel Geld fließen muss, um langfristig mithalten zu können.

Grundsätzlich wird dieser epochale Wandel und die damit verbundene Möglichkeit einer umfassenden Vernetzung als Chance gesehen. Doch die wirft unweigerlich auch Fragestellungen mit großer Tragweite auf. Etwa die, wie das zukünftige Miteinander oder die Begleitung hilfesuchender Menschen aussehen kann, ohne den persönlichen Austausch aus den Augen zu verlieren?

Fünf Entwicklungen

Der Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart hat deshalb die „Charta 28“ verfasst – und darin fünf gesellschaftliche Entwicklungen festgezurrt, die er als wertegebundener Verband und Teil der katholischen Kirche in den kommenden zehn Jahren aktiv mitgestalten will. Dabei geht es etwa um eine digitalisierte Gesellschaft, in der es keine Armut gibt, um die ökonomisierte Wachstumsgesellschaft und das Gemeinwohl. Oder um die sorgende Gesellschaft. Sorgen machen sich die Akteure unter anderem um die mächtigen Plattformen wie Google oder Amazon. Oder auch um den Datenschutz. „Im Grunde wissen wir nicht, was alles auf uns zukommen wird“, sagt Rainer Brockhoff.

Caritas-Mitarbeiterin Andrea Hehnle benennt zwei Positiv-Beispiele aus dem beruflichen Alltag. Die Chatberatung für Schwangere zum Beispiel. Oder die Suizidberatung U25 für Jugendliche und junge Erwachsene. Stefanie Bürkle bezeichnet die kirchliche Soziallehre als eine „gute Leitschnur“ im digitalen Prozess innerhalb der Gesellschaft und macht keinen Hehl daraus, dass „niemand von uns heute die endgültigen Antworten hat“. Nachdenklich stimmt auch die Aussage von Clemens Stroppel: Solch große Wandlungen hätten in der Vergangenheit immer zu großen sozialen Verwerfungen geführt. Worauf schlussgefolgert wird, dass alle Gruppen innerhalb einer Gesellschaft in solchen Zeiten tiefgreifend umwälzender Prozesse im Auge behalten werden müssen.

Nachdenklich stimmt auch die Predigt von Oliver Merkelbach beim vorangegangenen Gottesdienst in der Johanneskirche. „Die Datensammelmaschinen wie Google und Amazon wissen über uns heute oft schon mehr als wir selbst“, sagt der Diözesan-Caritas-Direktor. Er erinnert an die Anfänge der Digitalisierung, die mit der Erfindung des Binärcodes bis ins 17. Jahrhundert zurückreichen, und benennt im Anschluss so manche Risiken. Etwa die, unmerklich in Funktionsabläufe und Handlungsmuster hineingezwängt zu werden. „Wir wissen, wo Sie sind, wir wissen, wo Sie waren, und wir wissen mehr oder weniger, woran Sie denken“, zitiert der Pfarrer den Google-Chef Eric Schmidt.

Um gleich im Anschluss an George Orwells' Roman „1984“ zu erinnern. „Der ist längst Realität“, so Merkelbach. Da dränge sich unweigerlich der Verdacht auf, dass die von Gott verheißene menschliche Freiheit sich als Illusion entpuppen könnte. Und dass der Mensch mehr und mehr zu einem gläsernen Objekt der großen Konzerne werde.

Oliver Merkelbach thematisiert auch die sogenannten Fake News – also bewusst gestreute Falschmeldungen, um den Ruf von Menschen zu beschädigen oder gar den Verlauf von demokratischen Wahlen zu beeinflussen. Alles gute Gründe, um das Thema Digitalisierung als Jahreskampagne aufzugreifen. „Aber nicht Angst gesteuert, sondern mit dem Willen, den Prozess konstruktiv, vorausschauend, offensiv und kritisch mitzugestalten“, fährt Merkelbach fort.

Mutig sein für Reformen

Mit einer außergewöhnlichen Aktion nimmt der Gottesdienst seinen Anfang. Besucher werden gebeten, kurze Fürbitten zu formulieren und per SMS an die Organisatoren zu schicken. Das wird zahlreich genutzt. Gottesdienstbesucher tippen ihre Anliegen in ihr Handy, die im Anschluss vorgelesen werden. Dabei wird deutlich, was die Gläubigen umtreibt. Der Schutz von Mensch und Natur zum Beispiel. Oder auch die Gleichberechtigung von Männern und Frauen in der Kirche. Auch wird als Fürbitte formuliert, dass die Kirche mutige Schritte für Reformen unternimmt.

Eine weitere Besonderheit an diesem Vormittag ist der Verzicht auf die Lesung. Stattdessen werden in Film- und Wortbeiträgen drei Bereiche diakonischen Handelns vorgestellt. Musikalisch umrahmt wird die Eucharistiefeier vom Caritas-Chor Biberach-Saulgau und der „Jungen Kirche Bad Saulgau“.